Las frases y reflexiones más importantes que dejó Francisco en sus 12 años de pontificado

Desde que fue elegido en marzo de 2013, el Papa Francisco dejó numerosas reflexiones y frases sobre diversos temas de actualidad, muchas de ellas revolucionarias para la estructura de la Iglesia católica. A continuación, algunas de ellas.

“Ustedes saben que el deber del Cónclave era darle un obispo a Roma. Siento que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo al fin del mundo”. (13 de marzo de 2013).

“Duele ver a una monja o un cura con el último modelo de coche. Yo sé que el coche es necesario (...) pero es mejor un coche humilde si no viene la tentación”. (6 de julio de 2013, durante un encuentro con seminaristas y novicias).

“Hay santos en la curia. Cardenales, sacerdotes, obispos, monjas, laicos... Aunque también hay alguno que no es tan santo. Y esos son los que hacen más ruido”. (3 de agosto de 2013).

“Hay algo que califica mi relación con Benedicto: lo quiero mucho. (...) . Él es un hombre de una prudencia... Para mí, es como tener al abuelo en casa, es mi papá”. (13 de agosto de 2013, tras regresar de su viaje a Brasil).

“Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo? El Catecismo explica de forma muy bella esto. Dice que no se debe marginar a estas personas por eso”. (13 de agosto de 2013).

“Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el colesterol! Hay que curarle las heridas”. (19 de septiembre de 2013, entrevista a la revista Civilta Cattolica).

“Cuando una familia no tiene ni para comer porque tiene que pagar el préstamo a los usureros, eso no es cristiano, es inhumano”. (29 de enero de 2014).

“Algunos creen, perdón la expresión, que para ser bueno y católicos hay que ser como conejos”. (19 de enero de 2015).

“Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano. Eso no está en los evangelios”. (en 2016, cuando Donald Trump comenzó su primera candidatura presidencial).

“Abusar de niños es una enfermedad. Y debemos esforzarnos más en la selección de los candidatos que quieran ser sacerdotes”. (en febrero de 2017, entrevista en la revista Civilta Cattolica).

“El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial”. (el 8 de enero de 2024, durante su tradicional discurso de inicio de año al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede).

“La guerra es una derrota humana. La guerra no resuelve los problemas, la guerra es mala, la guerra destruye”. (el 4 de diciembre de 2024, al final de la Audiencia General).