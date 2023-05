Las víctimas del terremoto de Turquía podrían decidir las próximas elecciones

Muzeyyen Bahap planea viajar casi 320 kilómetros para votar en las próximas elecciones presidenciales de Turquía el 14 de mayo.

Ella es una de los millones de votantes turcos que fueron desplazados por un terremoto masivo que azotó franjas del país y podría desempeñar un papel decisivo en una elección que podría marcar el final de los 20 años en el poder del Presidente Recep Tayyip Erdogan.

“Tenemos que votar pase lo que pase”, dijo Bahap, que ahora vive en una residencia de estudiantes en la ciudad portuaria de Mersin. También llevará a su hija adolescente a votar por primera vez en Samandag, una ciudad conocida como refugio para intelectuales y artistas turcos que fue destruida en gran parte por los terremotos.

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y un sobreviviente se abrazan mientras visita el centro de la ciudad destruido por el terremoto en Kahramanmaras, el 8 de febrero de 2023. Foto: AP

Las elecciones más trascendentales de Turquía en una generación se producen después del peor desastre del país en un siglo: los terremotos que mataron a más de 56.000 personas en un tramo de 320 kilómetros de Turquía y Siria a principios de este año, configurando una de las elecciones más inusuales en los últimos memoria. El desastre vació ciudades enteras en el lado turco de la frontera, dispersando a millones de personas por todo el país, donde encontraron refugio en contenedores, tiendas de campaña improvisadas, hoteles y casas de familiares.

Ahora, cientos de miles de personas tratarán de encontrar un camino de regreso a la zona del terremoto para emitir sus votos, y el trauma masivo y la dislocación causada por el desastre podrían ser decisivos en una elección que se espera que se decida por un mínimo margen de votos.

En marzo, la fecha límite para que los ciudadanos trasladaran sus registros de votantes pasó sin que la gente de la zona del terremoto lo supiera y todavía buscaban a sus seres queridos desaparecidos entre los escombros y luchaban por encontrar refugio. El gobierno turco ignoró los llamados de los partidos de oposición para establecer colegios electorales remotos para las víctimas del terremoto. El país tiene pocas opciones para el voto en ausencia. De los nueve millones de votantes que viven en la zona del terremoto, solo 133.000 de los millones que fueron desplazados trasladaron su registro de votantes a otra provincia, según la Junta Electoral Suprema de Turquía. Alrededor del 14% de los votantes registrados de Turquía vivía en la zona del terremoto, incluidos los partidarios del gobierno y la oposición. Más de un millón de votantes residía en Hatay, una región muy despoblada y que se inclina hacia los opositores de Erdogan.

Kemal Kilicdaroglu habla con los medios de comunicación mientras visita la provincia de Kahramanmaras, Turquía, afectada por el terremoto, el 11 de marzo de 2023. Foto: Reuters

El ministro de justicia de Turquía dijo en una entrevista televisiva reciente que no había necesidad de realizar cambios en los procedimientos de votación, citando decisiones de la junta electoral del país.

Mersin, una ciudad de más de un millón de habitantes en la resplandeciente costa mediterránea de Turquía, se encuentra en el corazón de la crisis de desplazamiento del país. Más de 600.000 personas llegaron a la ciudad en los días posteriores a los terremotos del 6 de febrero, según funcionarios locales que se apresuraron a acomodarlos. Casi 400.000 permanecen en la ciudad.

Ahora, el gobierno de la ciudad, controlado por el principal partido de oposición de Turquía, se está preparando para enviar buses para ayudar a las víctimas a votar en sus lugares de origen. Pero los funcionarios de la ciudad dicen que no tienen la capacidad de mandar a todos de regreso.

“Muchas víctimas del terremoto no podrán votar porque no tendrán los medios para regresar a su provincia o no tendrán el corazón para regresar a su ciudad natal devastada”, dijo Vahap Seçer, alcalde de la ciudad, en una entrevista. “No estarán psicológicamente preparados”.

Kivanc Zeren, de 9 años, juega con un globo mientras la familia se refugia en el recinto ferial de Tuyap con otros sobrevivientes del terremoto, en Adana, el 7 de marzo de 2023. Foto: Reuters

Para la mayoría de las víctimas del terremoto, votar es solo otro desafío en medio de sus vidas destrozadas. Fadime Maden, de 43 años, de la ciudad de Elbistan en las montañas cerca del epicentro de uno de los terremotos, quedó atrapada bajo los escombros de su casa durante ocho horas antes de ser rescatada y escapar a Mersin.

Ahora vive en un complejo de depósitos de hormigón y hierro en las afueras de la ciudad con más de 1.000 desplazados. Pasa sus días cosiendo animales de peluche que ella y otras mujeres venden colectivamente para mantenerse. Como votante de la oposición desde hace mucho tiempo, dice que quiere regresar a casa para votar, pero no puede pagar un boleto de bus o tren.

“Nuestra situación es un dolor en nuestros corazones. Nadie piensa, ‘¿qué hará esta gente?’”, dijo.

Los terremotos provocaron el colapso de sistemas gubernamentales clave en partes de la zona del terremoto, dejando a miles de personas atrapadas bajo los escombros durante días mientras los civiles se abrían paso entre los escombros con palas y sus propias manos. La indignación por la respuesta de rescate y ayuda dejó a muchos en la región del terremoto con un profundo sentimiento de abandono que ha puesto a algunos en contra del gobierno.

Miembros de una familia se calientan junto a una fogata mientras siguen a un equipo de rescate que busca a sus familiares entre un edificio destruido en Antakya, en el sur de Turquía, el 15 de febrero de 2023. Foto: AP

“Después de los terremotos, apareció una nueva textura en la sociedad turca. Hay un lado oscuro. Hay escombros políticos y sociales”, dijo Perihan Koca, un candidato de Mersin que se postula para el partido de la Izquierda Verde, que trabajó extensamente en los esfuerzos de socorro del terremoto. “El sentimiento dominante es la ira y la pérdida de confianza de la gente en el Estado”.

Los terremotos provocaron una caída inicial en las cifras de las encuestas de Erdogan, pero la carrera se ha vuelto más reñida en las últimas semanas, con el presidente casi igualado con su principal rival, el líder opositor Kemal Kilicdaroglu, de voz suave y de 74 años. Una encuesta reciente de MetroPOLL, un equipo de encuestas líder, mostró que el juicio del público sobre la respuesta al terremoto se dividió en gran medida según las líneas partidistas, y los adherentes existentes del partido gobernante dijeron que Erdogan todavía era el hombre adecuado para ayudar a reconstruir la zona del terremoto.

El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan se dirige a sus partidarios durante una manifestación antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de mayo, en Izmir. Foto: Reuters

“Aunque no podemos traer de vuelta a las personas que perdimos, estamos decididos a entregar casas nuevas a nuestros hermanos y hermanas víctimas del terremoto lo antes posible”, dijo Erdogan en un discurso reciente.

Bahap, que se encuentra entre los que planean un largo viaje para emitir su voto, una vez vivió en una casa grande con jardín y sus tres hijos en Samandag, con el apoyo de su esposo que trabaja en Arabia Saudita. Ahora está sentada bajo las luces fluorescentes de un dormitorio de estudiantes sobre un colchón en el suelo, las pocas pertenencias de su familia tiradas en las literas a su alrededor: una mochila, libros y una jaula de pájaros con periquitos cantando que sacaron de los escombros de su casa.

Al igual que muchas personas de Hatay, Bahap es partidaria desde hace mucho tiempo del principal partido de oposición de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo, o CHP, y planea votar por Kilicdaroglu. Su hija adolescente, Miray, una votante primeriza que vestía jeans negros y cabello negro, sonrió tímidamente cuando le preguntaron a quién apoyaría.

El futuro de la familia es profundamente incierto. La hija del medio de Bahap, Berfin, de 14 años, todavía sufre el trauma del terremoto. Todas las noches, no puede dormir hasta las 4:18 a.m., justo después de las 4:17 a.m., la hora del primer terremoto del 6 de febrero. Tampoco está lista para volver a la escuela, dice.

“Mi escuela colapsó. Muchos de mis amigos fueron encontrados muertos. Los demás siguen desaparecidos”, señaló. “Es por eso que no estoy lista”, dijo, sentada en una litera con las piernas dobladas debajo de ella.

Partidarios de Kemal Kilicdaroglu, candidato presidencial de la principal alianza opositora de Turquía, asisten a una manifestación antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de mayo, en Estambul. Foto: Reuters

Cuando llegó por primera vez al dormitorio en Mersin después de semanas de dormir en la calle, Bahap lloraba por la noche y salía a la calle para no molestar a sus hijos.

En la oscuridad, escuchó el llanto de otra mujer. Era otra madre del dormitorio, Gokben Cevikol, de 38 años, instructora de natación que perdió su hogar en la ciudad de Antakya en los terremotos. Ella también estaba escondiendo sus lágrimas de sus hijos. Ella también planea viajar de regreso a Hatay para votar, también por Kilicdaroglu y el CHP.

Durante las siguientes semanas, los dos se hicieron amigos, cocinaban juntos y cuidaban a los hijos del otro en los dormitorios. “Nos convertimos en una familia aquí”, dijo Cevikol.

“No podíamos llorar delante de nadie. Los días pasan de alguna manera. Hablas con la gente, trabajas, cuidas a los niños, pero en la noche es cuando viene la melancolía”, dijo.