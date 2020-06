Luis Benavente, director consultora Vox Populi: “Vizcarra ha fracasado en su programa contra el Covid-19”

-El gobierno del Presidente Vizcarra señaló que llegaron a la meseta, pero los contagios siguen en aumento. ¿Cuál es la situación?

-Europa fue sorprendida por el Covid-19, pero América Latina tuvo un mes y medio de anticipación. Perú no aprovechó el tiempo, no hizo las compras de respiradores mecánicos, mascarillas, insumos de laboratorio para los test, no hizo un plan estratégico y todo se improvisó. Fuimos uno de los primeros países en la región en imponer aislamiento, pero con el tiempo vemos las consecuencias, ya que un 70% de la población vive de actividades informales del día a día.

-¿Cuál ha sido la “improvisación” del Ejecutivo?

-El gobierno cometió errores, por ejemplo, prohibió las salidas en Semana Santa entonces en los días previos todas las personas salieron por provisiones en periodos cortos de tiempo por el toque de queda, lo que generó más aglomeración y mayor contagios. También se autorizó la reanudación algunos rubros económicos y el permiso para moverse en sus vehículos dentro de sus distritos. Los nuevos contagiados mostrarán síntomas la próxima semana, en dos semanas necesitarán hospitales y dentro de 3 a 4 semanas un porcentaje morirá. Entonces, las cifras seguirán subiendo, por lo menos, hasta un mes y medio más.

-¿Hay un subregistro de muertos por el virus?

-Las cifras del gobierno de 5 mil fallecidos distan mucho de la realidad. La estimación que hicimos con datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones revela una diferencia de más de 17 mil muertes atribuibles al Covid-19 en comparación al promedio de años anteriores.

-Tras registrar récord de nuevos casos en 24 horas, Vizcarra dijo que están a la mitad de la pandemia...

-La curva de todas las semanas va en ascenso y no se ha detenido. Vizcarra todavía maneja un margen alto de popularidad porque cerró el Congreso, sintonizó con las expectativas políticas de los ciudadanos, pero ahora no ha dado resultado ni en salud, ni en vidas, ni en la economía, y ya la gente no le cree. El gobierno ha fracasado en su programa contra el Covid-19 y ahora tienen que reabrir porque no les queda otra.