La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado instó al mandatario de ese país, Nicolás Maduro a aceptar una “transición negociada” e insistió en que el excandidato del bloque opositor, Edmundo González ganó las elecciones presidenciales. “El mundo sabe que arrasamos”, aseguró.

“En 25 años nunca habíamos estado aquí, con el régimen tan débil y nosotros con tanta fuerza. Esa farsa de que este es un país polarizado se cae, las bases del chavismo están con nosotros, las bases de las Fuerzas Armadas están con nosotros. La derrota social ya se la habíamos dado, nos faltaba ratificarla con números para que el mundo entero supiera lo que ya sabíamos nosotros”, dijo Machado en una entrevista publicada este domingo por El País.

Junto con eso, la dirigente venezolana sostuvo que “hoy Maduro no tiene legitimidad producto de su escalada represiva, que es lo único que le queda. Cada vez es más rechazado, incluido por sus aliados, esto no había ocurrido antes. Maduro no está evaluando correctamente sus opciones, está atrincherado alrededor de una cúpula militar que es capaz de hacer mucho daño, como ha demostrado. El desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Muchos países, muchos gobiernos están alineados en torno a eso”.

María Corina Machado insta a Maduro a aceptar una “transición negociada” y afirma que “el mundo sabe que arrasamos”. En la imagen, Nicolás Maduro. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Asimismo, mencionó que el rol de Brasil, México y Colombia como mediadores permite hablar “de transición, no sé si de negociación”, pero resaltó que “para que exista negociación se requiere que las dos partes quieran”.

En ese sentido, aseveró que la oposición tiene cuatro condiciones para negociar: “Primero, una negociación que parta del respeto a la soberanía popular del 28 de julio (...) Segundo, es una negociación para la transición, no para compartir el poder u otras ideas que han surgido. Tercero, es una negociación en la que nosotros estamos dispuestos a dar garantías, salvoconductos e incentivos [a Maduro y al chavismo], sobre los cuales no voy a elaborar porque evidentemente es inconveniente hacerlo y sería objeto de la propia negociación. En cuarto lugar, una negociación en la que el país que eligió a sus líderes y representantes se sienta bien representado”.

“No es negociable el resultado del 28 de julio, la soberanía popular no es negociable. Por favor, ¿en qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual. Bajo sus términos fuimos, con sus máquinas, con sus actas… Nosotros las actas que tenemos son documentos oficiales del CNE. Bajo sus reglas, ganamos, el mundo sabe que arrasamos”, insistió.

María Corina Machado insta a Maduro a aceptar una “transición negociada” y afirma que “el mundo sabe que arrasamos”. En la imagen, Edmundo González.

Por otra parte, al ser consultada sobre un comunicado en el que Edmundo González firmó como “presidente electo” -lo que trajo a la memoria de la comunidad internacional cuando Juan Guaidó se proclamó “presidente encargado”- Machado contestó: “Le respondo usando palabras del presidente chileno, Gabriel Boric. Aquí el autoproclamado es Nicolás Maduro. Edmundo González es el presidente electo porque así lo demuestran los resultados y las actas oficiales. No mezclemos, porque no tiene nada que ver la experiencia del interinato con lo que ocurre ahora, que es producto de más de 12 millones de personas que votaron. Eso lo saben los venezolanos y lo sabe el mundo”.

“Hoy en día Maduro siente que el costo de reprimir es cero, que puede matar jóvenes, desaparecer líderes, y el costo es cero. Hay que hacerle entender que el costo de la represión es elevado y, por lo tanto, que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada”, añadió.