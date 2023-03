Más de 50 fallecidos y alerta roja en más de 400 distritos: Las consecuencias que dejó el ciclón Yaku en el norte de Perú

Intensas lluvias e inundaciones llevan azotando del norte de Perú durante los últimos días, producto del llamado “ciclón Yaku”, fenómeno meteorológico inusual que afecta a las costas del país andino y que ha dejado al menos 57 fallecidos y más de 12.000 damnificados, sumado a los grandes daños que provocó en la infraestructura del territorio.

El desastre provocado por el paso del ciclón por las costas peruanas, que involucró inundaciones y deslizamientos dentro de la zona afectada, hizo que el gobierno declarara Estado de Emergencia en 483 distritos, desde la región de Tumbes hasta Lima.

Esto constituye el primer ciclón que afecta a Perú desde 1983, cuando ocurrió el fenómeno del Niño, catástrofe que cobró la vida de 512 personas y que provocó la muerte de otras 8.500 de forma indirecta.

Las intensas lluvias no solo activaron quebradas en ciudades como Trujillo –una de las zonas más afectadas-, que dejaron el lugar infestado de agua y barro, sino que además generó el desborde de varios ríos, donde destaca el catastrófico caso del río La Leche, el cual provocó inundaciones masivas dentro del distrito de Íllimo.

A esto además se suma el colapso de varias estructuras, como lo fue la caída del puente en la localidad de Casma a causa del desborde del río Sechín, el cual, según el gobernador Koki Noriega, era la vía principal hacia la zona norte de Perú.

Un barrio inundado se ve en Lambayeque, Perú, el 11 de marzo de 2023. Foto: AP

Por parte del gobierno, la presidenta Dina Boluarte aclaró en una conferencia que el estado no tiene los medios ni las herramientas para lidiar con un desastre de tal magnitud.

“A través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advertimos hace varias semanas que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país. Gobernadores y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y, hay que decir la verdad, el Estado tampoco, no tenemos maquinaria, no tenemos motobombas. No tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales”, afirmó Boluarte según la agencia EFE.

A esto se suma las declaraciones de, Ricardo Pajares, coordinador general del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), quien indicó a Canal N que “Perú no está preparado para afrontar estos fenómenos climáticos”.

Por otro lado, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, acusó a las administraciones anteriores de no tomar las medidas para prevenir este tipo de desastres: “Esto es responsabilidad de los gobiernos anteriores que no hicieron un correcto trabajo de prevención. El trabajo no se hace en el mismo instante en que aparecen los fenómenos”, declaró la ministra a El País.

Mototaxis circulando por las calles de Tumbes, ciudad del norte de Perú que ha sufrido inundaciones debido a las lluvias provocadas por la influencia directa del ciclón Yaku, en Tumbes, el 10 de marzo de 2023. Foto: Reuters

En cuanto a Lima, según Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se espera que la capital se vea afectada por fuertes lluvias en los próximos días, de hasta 5 milimetros, lo cual corresponde al promedio anual dentro de Lima. Este pronóstico preocupa a las autoridades, ya que las lluvias podrían afectar a más de un millón de personas, y provocar la inundación de miles de viviendas cerca de los causales de los ríos Chillón, Rímac y Huaycoloro.

“Lamentablemente, Lima no es una ciudad que tiene lluvias constantemente y las casas y la infraestructura no está diseñada para esto”, afirmó a EFE Guillermo Baigorria, presidente ejecutivo de Senamhi.

Por ahora, el gobierno de Perú busca entregar materiales y ayuda humanitaria en los lugares más afectados por las lluvias, como la región de Tumbes, zona que visitó la mandataria el pasado sábado.

En cuanto al ciclón, los especialistas expresaron que el Yaku se está desplazando hacia el oeste, mientras que el Senamhi aclaró que los efectos del fenómeno se mantendrán en el país andino hasta la segunda quincena de marzo.