Mueren cuatro personas en un nuevo “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

Al menos cuatro personas han muerto en un nuevo “ataque masivo” por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania, según ha denunciado este martes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha trasladado a sus aliados que “es necesaria mayor protección para salvar vidas” en medio de la invasión rusa, lanzada en febrero de 2022.

Zelenski ha detallado que varios edificios de apartamentos han sufrido daños en Zaporiyia y Poltava, mientras que en Járkov “un dron impactó contra un tren eléctrico”. “En total, se han registrado daños en once regiones”, ha manifestado, antes de trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas lanzaron más de 390 drones y 34 misiles de diferentes tipos, lo que ha llevado a Zelenski ha resaltado que “estas cifras demuestran claramente la necesidad de mayor protección para salvar vidas de los ataques rusos”.

“Es importante seguir apoyando a Ucrania”, ha señalado en redes sociales, donde ha destacado que “es crucial que todos los acuerdos sobre defensa aérea se implementen a tiempo”. “Es fundamental que Europa sea capaz de producir la cantidad necesaria de misiles de defensa aérea para protegerse de cualquier amenaza”, ha zanjado.

En este contexto, la Fuerza Aérea ha especificado que los sistemas de defensa aérea han logrado interceptar 25 misiles y 365 drones, si bien ha confirmado impactos en 22 ubicaciones. “El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo”, ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado la destrucción de 55 drones ucranianos durante las últimas horas sobre las regiones deMoscú, Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.