Nicaragua anuncia la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano

El gobierno de Nicaragua que lidera el Presidente Daniel Ortega anunció la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano después de que el Papa Francisco calificara de “dictadura grosera” y “dictadura hitleriana” al régimen sandinista.

“Ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las Relaciones Diplomáticas”, publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en una nota oficial.

El Papa Francisco dirige la oración del Ángelus en el Vaticano, el 12 de marzo de 2023. Foto: Reuters

“Se hace notar cómo los medios vinculados al terrorismo golpista que atacó y asesinó al Pueblo nicaragüense en abril 2018, fueron quienes divulgaron esa noticia tergiversada que en estos tiempos se conoce, como noticia falsa”, prosigue el texto.

Según el portal de noticias nicaragüense El Confidencial, la representante diplomática del gobierno de Nicaragua ante el Vaticano, Yara Suhyén Pérez Calero, quien ocupa el cargo de ministra consejera en la Santa Sede, ha comunicado “verbalmente” la ruptura de relaciones en la Secretaría de Estado del Vaticano, en Roma.

La petición incluiría el cierre tanto de la nunciatura, representación vaticana en el país centroamericano, como la embajada nicaragüense ante la Santa Sede.

El Papa Francisco calificó de “dictadura grosera” y “dictadura hitleriana” al régimen de Daniel Ortega, tras la condena de un obispo nicaragüense a 26 años y 4 meses de prisión. Las declaraciones se enmarcan en una entrevista publicada este viernes por el portal argentino de noticias Infobae con motivo del décimo aniversario de su papado.

Manifestantes antigubernamentales durante una marcha apoyando a la Iglesia Católica, en Managua, Nicaragua, el 28 de julio de 2018. Foto: AP

“Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”, dijo Francisco.

El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, crítico con el régimen de Ortega, fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados “traición a la patria”.

Nicaragua no cuenta con un embajador ante la Sede Apostólica desde el 21 de septiembre de 2021, cuando Ortega canceló el nombramiento de Elliette Ortega Sotomayor, quien debía sustituir al exsubdirector de la Policía Nacional, Francisco Bautista Lara.