El documental sobre Pedro Sánchez que fue “vetado” a una semana de las elecciones españolas

Con las elecciones generales de España a la vuelta de la esquina, un nuevo flanco se abrió en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el que llegó directamente de exmiembros de la colectividad de centroizquierda que colaboraron para un documental supuestamente “vetado” por el gobierno de Pedro Sánchez, acusa su director y productor, Carlos Hernando.

Titulado como El autócrata. Un retrato político de Pedro Sánchez, el nominado en repetidas ocasiones a los Premios Goya denuncia un “veto político que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha impuesto sobre la película”, puesto que vio trabas burocráticas para acceder a los permisos que España solicita previo al estreno y comercialización en cines.

Es por esto que, renunciando a los derechos de autor, “liberó” el documental para que “cualquier web, plataforma, periódico digital y cualquier otro medio de difusión pueda publicar o emitir las veces que quiera este filme desde el 14 de julio hasta el 23″, explicó en un comunicado.

Según el director, la censura que acusa se debería a que en su trabajo se muestra al “presidente más autocrático de la democracia española, el que más ha tensionado nuestros derechos, el que más ha ejercido el poder de una forma despótica”.

Con presencia de exmilitantes del PSOE, como Cristina Alberti, Leguina, Jesús Cuadrado, Tomás Gómez, César Antonio Molina y Rosa Díez, y a través de un formato que mezcla archivo con entrevistas, Hernando hacía una crítica directa a Pedro Sánchez, a quien acusa de autócrata a días de la elección en la que el actual presidente del gobierno de España busca retener el poder.

“Ha transgredido determinadas líneas rojas que creo que es un daño de difícil reparación para el país”, se escucha decir a Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid. “La manera de comportarse de nuestro presidente no es democrática, sino que es autocrática. ¿Qué es la autocracia? Pues es una forma de gobierno autoritaria que es la que se ha estado imponiendo en España en estos últimos cuatro a cinco años”, agrega Molina, exministro de Cultura de los socialistas.

En ese tono, el documental aparece como una piedra en el zapato para la candidatura de Sánchez, pero no solo por lo electoral -donde se enfrentará al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo-, sino que también por la acusación de censura a su gobierno y, puntualmente, al Ministerio de Cultura.

Dardos a Cultura

Originalmente, el director del largometraje -que ronda la hora de duración y que se puede encontrar gratis en plataformas como YouTube o Vimeo- buscaba estrenar su documental a fines de 2023, previo a la fecha que por calendario correspondía que se desarrollaran las generales de España, en noviembre de este año. Pero Carlos Hernando no contaba con la debacle del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28,de mayo, donde la respuesta política de Pedro Sánchez fue el adelantamiento para la actual fecha, este domingo 23 de julio.

El hecho derivó en que el documental se debía adelantar, con los costos a la producción que eso conlleva: tuvieron que acortar o simplemente eliminar algunas de las entrevistas planificadas y se tuvo que editar en tiempo récord, detalló el director a El Mundo. En aquella conversación, Hernando afirmó que estrenar después de las elecciones era equivalente a suicidarse, pero también transparentó que si bien la motivación política era obvia, la electoral también era importante. “El documental que hemos hecho es solo un 5% de lo que teníamos previsto”, agregó luego el cineasta al diario ABC.

Un póster parcialmente dañado del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en Parla, en las afueras de Madrid. Foto: AP

Una vez terminada la película, quedaba solo un paso clave para poder ser comercializada. Debía ser calificada por el Instituto de Ciencias y Artes Audiovisuales (ICCA), detalló la prensa local. Y así lo hizo el 20 de junio, cuando se presentó con los papeles que normalmente piden, continuó relatando. En el peor de los casos, creía, le entregarían la respuesta en 48 horas, con lo que podría haber estrenado el 1 de julio, casi tres semanas antes de las elecciones.

Pero una muralla burocrática lo hizo imposible. En su entrevista con ABC, el director señaló que, desde su experiencia como productor y clasificador, cuando se pide una revisión con urgencia, a los pocos días se tiene una respuesta. “Es lo que se hace con las grandes productoras”, aseguró, pese a que, en este caso, no era así. A los pocos días de haberla entregado, habló con un clasificador para revisar en qué iba el proceso, a lo que le respondieron que sería entregada en 24 horas, máximo. Sin embargo, al día siguiente la misma persona le dijo que el trámite no estaría listo, y la lista de exigencias crecía y crecía, detalló el mismo medio.

“Lo normal es que califiquen rápido. La idea es facilitar la vida de los creadores. Suelen ser muy eficaces”, dijo a El Mundo. “Les subrayé que era perentorio tener la clasificación cuanto antes, porque las elecciones marcaban un límite muy evidente. Y el proceso empieza a alargarse. Con los argumentos más peregrinos”. Entre ellos, destacó la solicitud de que incluyera -porque era necesario- su segundo apellido en los créditos, forzándolo a sacar una nueva copia. Luego, llegó otra en la que le obligaban a agregar subtítulos en euskera y catalán. “Hasta que nos quedamos sin el estreno en la fecha que necesitábamos”, cerró.

“Tú puedes ver, online, cuántos calificadores están viendo tu película. Suelen ser dos o tres. Pero en el caso de El autócrata fueron 24. Un número asombroso. ¿Qué pasó que la vieron todos los calificadores del ICAA? No lo sé. Son datos”, dijo a El Mundo.

Según detalló ABC, la clasificación llegó finalmente el 7 julio, fecha para la cual las salas exhibidoras ya no tenían tiempo para estrenar ni menos promocionar el documental antes de estrenarlo. Es por esto que Hernando asegura que, “mediante el retraso siempre legal”, aclara, el actuar de los organismos institucionales se transformó en “un veto político”.

Incluso había negociado el lugar del estreno, el que, según El Mundo, se iba a realizar en la popular sala madrileña de cine independiente Artistic Metropol. Esta tarea no fue sencilla, dijo Carlos Hernando al mismo medio. “Ha sido muy difícil encontrar exhibidores. Me han comentado que temen represalias que afecten a su economía. Si un político te da una subvención, eres rehén. Había media docena de salas dispuestas a emitir la película, pero al no tener la calificación días antes del estreno, no pudieron exhibirla. Me gustaría que los votantes socialistas -cosa que yo también fui hace tiempo- pudieran reflexionar sobre su apoyo a Sánchez en estas elecciones”, aseguró.

El Mundo aseguró que fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte se defendieron señalando que “el plazo estipulado para calificar una película es de un mes”, añadiendo que “se ha publicado una resolución por la que se amplían los plazos hasta dos meses a las solicitudes que soliciten calificación hasta el 31 de agosto, por tratarse de período vacacional. Lo normal es que se tarde de dos a tres semanas, siempre que la documentación presentada esté correcta o se subsane con celeridad. La calificación se realiza por orden de llegada”.

Según las personas consultadas al interior de la cartera, en el caso de este documental, “se solicitó la presentación de unos diálogos traducidos al castellano, porque en la película había diálogos en euskera y catalán. La solicitud para su calificación llegó el 20 de junio y se firmó el 7 de julio. Solo hay que añadir que, tal y como es público, las películas son calificadas por 10 personas ajenas al Ministerio de Cultura y Deporte”, alegaron.

La respuesta de Hernando

Ya sin posibilidades de estrenar en salas y generar el impacto deseado inicialmente, el director del documental decidió liberar los derechos del largometraje, como explicó en un comunicado. “Ante la imposibilidad de estrenar en los cines y ante la repercusión del veto político que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha impuesto sobre la película El autócrata, anuncio que libero de derechos la película (incluidas todas mis canciones y mi música) para que cualquier web, plataforma, periódico digital y cualquier otro medio de difusión pueda publicar o emitir las veces que quiera este filme desde el 14 de julio hasta el 23 de julio de 2023″, inició.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, previo a la cumbre de líderes de la OTAN en Vilna, el 11 de julio de 2023. Foto: Reuters

En una interpelación directa a los votantes que el domingo se pararán frente a las urnas, Carlos Hernando añadió que considera “que la película El autócrata es un servicio público para la sociedad española antes que un producto comercial. Además, invito a los compañeros y compañeras del PSOE (del que me declaro exvotante desde hace tiempo) que reflexionen, tras ver la película, sobre si el presidente Pedro Sánchez merece la confianza de los socialdemócratas de nuestro país”.

César Antonio Molina, exministro de Cultura durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que también aparece en el documental, dijo a ABC que lamentaba la censura contra quienes la critican, en referencia al gobierno de Sánchez. “Hoy en día no es como antaño. Hay muchas maneras de ejercer la censura subliminalmente y son más difíciles de descubrir que en otros tiempos”, aseveró el político.

Para el director Carlos Hernando, la presión sobre su actual trabajo es mayor incluso a los previos. “Sacar adelante algo como lo de Pedro Sánchez, que en el fondo no hago sino seguir las pautas de Michael Moore, aquí te marca. Supongo que todo tiene que ver con que aquí apenas hay público, y claro, todos andan pendientes de la subvención. La de Estados Unidos es una sociedad mucho menos estratificada, con una población más concienciada y una industria cultural privada mucho más potente”, dijo a El Mundo. Y añadió a ABC: “Nunca pensé que me iba a pasar esto en la vida. Mi primera película era incluso más polémica que esta, que iba sobre la corrupción del Ejército y un bufete militar me quiso meter tres años de cárcel”.