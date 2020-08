Obama reaparece y toma rol protagónico en la campaña de Biden

Cuando Barack Obama nombró a Joe Biden como su compañero de fórmula en 2008, cometió un extraño paso en falso verbal: “Permítanme presentarles al próximo Presidente, el próximo vicepresidente, de Estados Unidos”, dijo ante una rugiente multitud, como recordó el Financial Times. Pero esta noche, en la que está programado que pronuncie un discurso de forma virtual en la Convención Nacional Demócrata, Obama no necesitaría volver a corregirse. Como orador principal, se espera que Obama lance duros ataques contra el Presidente Donald Trump, el rival de su exvicepresidente en las elecciones de noviembre, quien este jueves aceptará oficialmente la nominación presidencial del Partido Demócrata.

“Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio, que pudiera llegar a sentir el peso del cargo. Pero nunca lo hizo”, diría Obama, de acuerdo con los fragmentos de su discurso difundidos previamente por los organizadores de la convención. En su tercera jornada, el evento también contará con la participación de la candidata a vicepresidenta, la senadora Kamala Harris, y la exprimera dama, Hillary Clinton. “Veo el horror que nos dejó, la estupidez de los acuerdos que hizo”, dijo Trump sobre Obama, a quien tildó de “ineficaz” y “espantoso”.

Obama, que se mantuvo en un segundo plano en la muy disputada interna demócrata, dio su respaldo oficial a Biden el 14 de abril, y desde entonces lanzó críticas a Trump, cuyo manejo de la pandemia de coronavirus consideró “un desastre caótico absoluto”. Esta es una elección entre la “política del cinismo” y la “política de la esperanza”, dijo el exmandatario en un reciente mensaje de recaudación de fondos para la campaña de su exvicepresidente.

Según recuerda The New York Times, justo después de saber que Trump había sido electo presidente en 2016, Obama se desplomó en su silla del Despacho Oval. “Ya estoy harto”, habría dicho acerca de su trabajo. “Pero él sabía, aún entonces, que un retiro convencional de la Casa Blanca no era opción”, acotó el periódico.

Por ello, desde que dejó la Casa Blanca hace casi cuatro años, el expresidente -el primer afroamericano en ocupar el cargo- ha pedido repetidamente a una nueva generación de líderes políticos que den un paso al frente. “Habla de manera convincente a los jóvenes inquietos no solo por purgar a Trump, sino por lograr un cambio real y significativo”, comentó David Axelrod, asesor político de Obama desde hace mucho tiempo.

Muchos analistas citados por el Financial Times dijeron que su respaldo podría ayudar a Biden a reorganizar la llamada “coalición Obama” de votantes negros y votantes blancos moderados que viven en los suburbios de EE.UU., muchos de los cuales no votaron por Hillary Clinton en 2016.

De hecho, el expresidente tiene una popularidad envidiable, tanto entre los demócratas como entre todos los estadounidenses. Una encuesta de Fox News realizada en mayo encontró que el 93% de los demócratas tenía una opinión favorable de Obama, al igual que el 63% de todos los votantes registrados.

Desde que le entregaron las llaves de la Casa Blanca a los Trump, Barack y Michelle Obama han dejado de lado cualquier idea de que se retirarían a una vida tranquila. La familia vive a apenas 20 cuadras de la Casa Blanca, en una de US$ 8,1 millones, en el lujoso barrio de Kalorama. Según Forbes, la Fundación Obama ha recibido US$ 165 millones de donantes para crear la biblioteca presidencial en Chicago y ejecutar programas.

Los Obama firmaron un acuerdo por US$ 60 millones con Penguin Random House por sus memorias. En tanto, el acuerdo firmado en 2018 con Netflix involucra tanto programas de televisión como películas bajo su compañía Higher Ground Productions. La pareja ya tiene un Oscar por American Factory (2019), filme que obtuvo el premio a Mejor Documental.

Obama, según CNBC, ganó US$ 800.000 por dos discursos y un mínimo de US$ 1,2 millones por tres charlas en Wall Street. Además, la ex primera dama lanzó The Michelle Obama Podcast, como parte de un acuerdo firmado con Spotify. Todos estos ingresos les han permitido comprar su nueva finca de US$ 11,7 millones en Martha’s Vineyard, el balneario de verano para la élite adinerada de la costa este de EE.UU.