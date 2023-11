Javier Milei nombra a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de su gobierno

La excandidata presidencial Patricia Bullrich se convertirá en la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei en Argentina.

Su nombramiento se da en marco de los acuerdos alcanzados en el “pacto de Acassuso” y en otras conversaciones sostenidas luego de perder las elecciones generales, por lo que durante este jueves se confirmó su nombramiento.

Bullrich no es nueva en el Ministerio de Seguridad, cartera que ya encabezó durante el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Previamente se mostró disponible para aceptar el cargo y afirmó que “si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, dijo en una entrevista con TN, palabras citadas por La Nación. Y agregó: “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”.

El tema de la seguridad fue central durante la campaña de Bullrich, quien durante la contienda electoral, puso su acento en el combate al narcotráfico, el rol de Gendarmería y las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y además, en la posibilidad de modificar la Ley de Seguridad Interior.

En ese período, la candidata tachó de “peligrosas” las ideas del presidente electo Javier Milei y también se mostró contraria a la idea de fusionar los ministerios de Seguridad y Defensa.