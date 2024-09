Por qué Taylor Swfit firmó su apoyo a Kamala Harris como “señora de los gatos sin hijos”

Tras el esperado primer -y quizás único- debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump celebrado anoche, la reconocida cantante estadounidense Taylor Swfit publicó un extenso mensaje en redes sociales en donde anunció que votaría por la candidata demócrata, dando entre sus razones que Harris “lucha por los derechos y causas que creo necesitan de una guerrera para que los defienda”.

“Pienso que es una líder de mano firme y muy talentosa, y creo que podemos lograr mucho más por este país si somos guiados por calma y no caos”, argumentó, haciendo también mención a Tim Walz, cadidato demócrata a la vicepresidencia por “su apoyo por décadas a los derechos LGBTQ+, a la fecundación in vitro y el derecho de la mujer a su propio cuerpo”.

La extensa publicación fue acompañada de una fotografía de ella junto a su gato Benjamin Button, y fue firmada por la cantante como “Taylor Swift. Señora de los gatos sin hijos”, curiosa descripción que hace un guiño a los insultos que políticos respublicanos han lanzado contra los demócratas.

Taylor Swift y su gato Benjamin Button

“Cat lady” o “señora de los gatos”

La frase se remonta a unos dichos que resurgieron recientemente del actual compañero de fórmula del expresidente Donald Trump, el senador James David Vance (J.D. Vance), quien en una una entrevista de 2021 en el programa Tucker Carlson Tonight usó esa frase -utilizada como insulto para las mujeres que comparten sus hogares sin gatos- para describir y criticar a Kamala Harris y otros políticos que no tenían hijos biológicos.

“En este país, a través de los demócratas, a través de nuestros oligarcas corporativos, nos gobierna un puñado de señoras de los gatos sin hijos que se sienten miserables con sus propias vidas y con las decisiones que han tomado”, señaló en aquel momento el senador republicano. “Y por eso quieren hacer que el resto del país también se sienta miserable”.

“Mira a Kamala Harris, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez. Todo el futuro de los demócratas está controlado por gente sin hijos”, criticó el candidato republicano a la vicepresidencia. “¿Y cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”.

Tras sus dichos Vance recibió críticas desde distintos sectores, incluso de la reconocida actriz Jennifer Aniston, quien publicó en sus historias de Instagram: “De verdad no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de los Estados Unidos. Todo lo que puedo decires... Señor Vance, rezo porque su hija sea lo suficientemente afortunada de poder tener a sus propios hijos algún día. Espero que ella no necesite fecundación in vitro como una segunda opción. Porque también está tratando de quitarle eso a ella”.

Vance respondió a las críticas en The Megyn Kelly Show, argumentando que sus dichos “fueron sacados de contexto”, y que no estaba criticando a las mujeres con problemas de fertilidad, sino a los demócratas por ser “anti-familia”.