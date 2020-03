¿Qué está en juego en el Super Martes?: Claves para entender la batalla decisiva de los demócratas

Será la batalla definitiva de las elecciones primarias de los demócratas. Un día en que de los cuatro aspirantes que quedan en carrera, apenas unos cuantos sobrevivan, mientras uno solo podría despegar definitivamente para consolidarse como el favorito para obtener la nominación presidencial del partido y así enfrentar a Donald Trump en los comicios de noviembre. ¿Bernie Sanders o Joe Biden? Esa es la gran pregunta que ronda en estos momentos en Estados Unidos de cara al Super Martes de mañana, cuando 14 estados acudan a las urnas para votar en las internas del Partido Demócrata.

No será sencillo para Sanders mantener su favoritismo, ni tampoco para Biden continuar con el impulso que le dieron las primaras del sábado en Carolina del Sur, donde venció al senador de Vermont. ¿Qué está en juego en el Super Martes? Nada menos que poder continuar en la contienda demócrata o morir en el intento. En otras primarias, este día ha significado la consolidación definitiva de una candidatura -como ocurrió con Bill Clinton en 1992-, la resurrección de un precandidato que se consideraba muerto o bien la sepultura definitiva de una aventura presidencial. Pero también podría darse una suerte de “empate”, tal como lo sucedido en 2008, cuando Barack Obama y Hillary Clinton se declararon ganadores.

Acá algunas claves para entender qué está en juego en el Super Martes:

¿En qué estados habrá elecciones?

Alabama, Arkansas, California, Texas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, además de Samoa Americana. Texas y California son los estados más poblados del país y por primera vez este último será parte del Super Martes.

¿Por qué es tan importante el Super Martes?

Porque están en juego al menos un tercio de los delegados que a mediados de año participarán en la Convención Demócrata, el formalismo que tienen los partidos en Estados Unidos para anunciar a su carta presidencial. Pero lo que realmente importa es la tendencia que marque este día. Si por ejemplo Sanders se impone en California, Texas, Massachusetts y algunos otros estados, su candidatura quedará en un pie casi inalcanzable para Biden o la senadora Elizabeth Warren. Pero si Biden logra ganar el Super Martes, cobrará un impulso que podría herir de muerte a su rival más cercano.

¿En qué posición llega Sanders y Biden?

Bernie Sanders es hasta ahora el favorito para obtener la nominación presidencial del Partido Demócrata. De las cuatro primarias y caucus que han tenido lugar hasta ahora ha ganado dos (New Hampshire y Nevada), mientras que en Iowa quedó segundo. En esas votaciones ganó Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend (Indiana), que la noche del domingo anunció su retiro de la contienda demócrata. Biden, en cambio, sólo ha logrado imponerse en Carolina del Sur.

¿Qué proyectan los sondeos?

Sanders es favorito en nueve estados, incluidos California, Texas y Massachusetts, la cuna política de Warren. Biden está arriba en los sondeos en apenas cuatro estados: Carolina del Norte, Oklahoma, Alabama y Tenneessee. Sin embargo, algunas encuestas otorgan un empate en Virginia y Texas, este último estado la gran esperanza del ex vicepresidente de la era Obama. Por otro lado, Amy Klobuchar era la favorita en Minnesota, pero hoy depuso su candidatura, mientras que el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg podría triunfar en Arkansas.

Mike Bloomberg, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Amy Klobuchar y Tom Steyer, el 25 de febrero. FOTO: AFP

¿Qué tan representativo en términos electorales es el Super Martes?

Hay muchísima diversidad en los 14 estados que están en juego. Hay grandes ciudades de la costa oeste (Los Angeles, con importante población latina), como zonas importantes de la costa este (Vermont, Maine y Massachusetts). Además hay estados del sur, como Texas -donde los votantes hispanos representan un cuarto del electorado- o Alabama, donde más del 60% de los electores demócratas son afroamericanos. Pero también hay presencia de los estados del oeste, como Colorado y Utah; y del Medio Oeste, como Minnesota, donde la mayoría son electores blancos. Así, hay grandes ciudades, zonas rurales, poblaciones emergentes y zonas con concentración de jóvenes.

¿Cómo Biden podría dar vuelta el tablero?

El ex vicepresidente apostó todas sus fichas a Carolina del Sur y ganó. Sin embargo, está relegado en cuanto a su presencia en los estados del Super Martes. En ese sentido, hay algunas zonas que no visita desde hace un mes. Además, Sanders dobla a Biden en la recaudación de campaña. La gran esperanza del precandidato demócratas está puesta en la población afromericana, con gran presencia no sólo en Alabama, sino que también en Carolina del Norte, Tennessee, Virginia y Arkansas. Pero Sanders podría propinarle el golpe de gracia.