Renuncia primer ministro de Perú y Presidente Castillo anuncia juramento de nuevo gabinete para esta noche

En una carta presentada durante este miércoles 6 de octubre al Presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, Guido Bellido Ugarte renunció a su cargo de Presidente del Consejo de Ministros. En la misiva indica que presenta una “renuncia irrevocable”, dice que se la presentó (...) conforme usted me ha solicitado y en esa línea, quedo a total disposición para efectuar de manera ordenada la transferencia de gestión correspondiente”. Así, Bellido sale del cargo en el ejecutivo que ostentaba desde el 29 de julio de este año.

Bellido agradeció la confianza del que tuvo el presidente en él y expresó “sinceros deseos de éxito al Gobierno”. Por su parte, el mandatario peruano, Pedro Castillo, en un mensaje a la Nación informó que “aceptamos la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, a quien le agradezco sus servicios prestados y anunció la juramentación del Gabinete para esta noche”.

Castillo señaló que “el equilibrio de poderes es el puente entre el estado de derecho y la democracia. Debe procurar tranquilidad y cohesión en el Gobierno. Es así que tanto la cuestión de confianza, la interpelación, como la censura, no deberían utilizarse para crear inestabilidad política”.

“El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados”, agregó el mandatario e indicó que el nuevo gabinete ministerial juramentará hoy a las 20 horas.

Crisis en el ejecutivo

Según estipula el diario La República, la salida de Bellido se produce en medio de críticas que recibió desde diversas fuerzas políticas que alertaban sobre su falta de preparación y su cercanía a Vladimir Cerrión, el polémico neurocirujano que lidera Perú Libre, el partido del presidente Castillo. Además, El Comercio señala que los cuestionamientos por sus investigaciones fiscales, el desorden al interior del gabinete y sus conflictos públicos con el canciller Óscar Maúrtua también estarían dentro de las razones para esta dimisión.

La salida de Bellido genera una crisis en el gabinete, porque la principal consecuencia que conlleva es que todos los secretarios de Estado deben presentar su renuncia para que el nuevo premier los pueda ratificar o cambiar. Posterior a eso, el nuevo primer ministro tendrá 30 días desde que jura en el cargo para solicitar el voto de investidura al Parlamento, explica El Comercio.

Vuelta al Congreso

Después de aceptada oficialmente su renuncia, Bellido presentó un documento al oficial mayor del Congreso pidiendo el cese de su licencia para trabajar en el legislativo.

“Con el ánimo de retomar mis funciones parlamentarias, solicito se dé el cese, a partir del 07 de octubre de 2021, a la licencia sin goce de haber que solicité a finales de julio del presente año a su despacho, el cual se me ha otorgado por cumplir funciones dentro del Poder Ejecutivo en calidad de Presidente del Consejo de Ministros que he venido asumiendo hasta la fecha. Dicha solicitud la realizo con el fin de retomar a las funciones de parlamentario que la Constitución Política me reconocen”, se lee en el oficio.