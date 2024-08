“#TamponTim”: Cómo los republicanos están atacando a Tim Walz por su política de productos menstruales

Los partidarios del expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, han dirigido sus ataques al gobernador de Minnesota y compañero de fórmula de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, Tim Walz, durante este miércoles. Uno de los insultos dirigidos hacia el político de 60 años fue el apodo #TamponTim, que ya se ha convertido en tendencia en redes sociales y ha obtenido respuestas de importantes líderes demócratas.

El hashtag #TamponTim hace referencia a que, el año pasado, Walz firmó un proyecto de ley en Minnesota que buscaba proporcionar productos menstruales a todos los estudiantes, incluidos los transgénero. La ley, que entró en vigor el 1 de enero, exige que los productos menstruales, incluidas toallas sanitarias, tampones y otros artículos, “deben estar disponibles para todos los estudiantes que menstrúan en los baños utilizados regularmente por estudiantes de 4° a 12° grado, de acuerdo con un plan desarrollado por el distrito escolar”.

Kamala Harris y Tim Walz reaccionan mientras celebran un mitin de campaña en Filadelfia, el 6 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Los legisladores republicanos estatales se opusieron a la legislación en ese momento, pero finalmente no lograron modificar el proyecto de ley para que se aplicara solo a los baños de niñas. El beneficio finalmente se extendió a los estudiantes transgénero que usaban el baño de hombres y algunos republicanos de Minnesota incluso votaron a favor, recuerda la revista Rolling Stone.

“¡Qué bonito por parte del equipo de Trump ayudar a dar a conocer la política compasiva y sensata del gobernador Tim Walz de proporcionar productos menstruales gratuitos a los estudiantes en las escuelas públicas de Minnesota! Hagamos esto en todos lados”, valoró la ex primera dama, ex senadora por Nueva York y ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Los partidarios del proyecto de ley señalaron que éste no solo era inclusivo para los estudiantes LGBTQ+, sino que el acceso a productos sanitarios gratuitos también era un gran apoyo para los estudiantes de bajos ingresos y sus familias y que tenerlos en todos los baños garantizaba su disponibilidad en caso de que el baño de mujeres estuviera fuera de servicio. Pero los republicanos se están esforzando por pintar al candidato a vicepresidente como un “marxista diabólico” empeñado en llevar al país a la ruina, asegura la revista estadounidense.

La campaña de Trump en contra del gobernador de Minnesota también lo acusó de “adoptar políticas que permiten a los delincuentes convictos votar”, debido a que este miércoles la Corte Suprema de Minnesota confirmó una ley firmada el año pasado por Walz, que restablece el derecho a votar a los delincuentes que han cumplido sus condenas de prisión, según consignó Reuters.

Además de ello, han atacado a Walz por su respuesta a la ola de violencia que estalló en su Estado después del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en 2020, donde fueron quemados, saqueados o dañados más de 1.500 edificios de la ciudad, causando perjuicios por 500 millones de dólares. A Walz se le critica no haber enviado de manera instantánea a los soldados de la Guardia Nacional para controlar los disturbios, ya que desplegó a un pequeño contingente de soldados recién en la tercera noche de disturbios, según el portal Axios.

También han acusado que el gobernador demócrata quiere transformar Minnesota en Somalia. Minnesota alberga la mayor población somalí-estadounidense de Estados Unidos, con más de 86.000 somalí-estadounidenses que residen en el estado, en medio de una población total de casi 6 millones de personas.

Los republicanos acusaron falsamente a Walz de cambiar la bandera del estado de Minnesota para que se pareciera más a la de Somalia. En 2023, la legislatura decidió rediseñar la bandera en medio de las preocupaciones de las poblaciones indígenas locales de que la antigua bandera contenía estereotipos ofensivos sobre sus comunidades, de acuerdo con información de la cadena CBS.

El rediseño se llevó a cabo a través de una encuesta pública y destaca la arquitectura del Capitolio estatal, la forma del estado y su fama como la “Tierra de los 10.000 Lagos”. La idea de que Walz cambió la bandera para que coincidiera con la de Somalia también fue destacada repetidamente en Fox News. Y el ex asesor de Trump, Stephen Miller, afirmó en la cadena de televisión que Harris y Walsh quieren convertir “todo el Medio Oeste en Mogadiscio” -la capital de Somalia- y atacó la presencia de refugiados en Estados Unidos.

Los republicanos también acusan que Walz llegó al puesto de candidato a vicepresidente porque la campaña de Harris es antisemita. Ello, ya que la decisión final de Harris estaba entre él y Shapiro, quien es judío y de acuerdo con encuestas citadas por NBC News, “no ayudaría mucho más que los demás” para ganar Pennsylvania. A Shapiro se le ha cuestionado su respuesta a las protestas propalestinas en el estado, su enfrentamiento público con los sindicatos de profesores, su manejo de las denuncias de acoso sexual contra su asistente y las preguntas en curso sobre un presunto asesinato sin resolver que supervisó como fiscal general.

“No se permiten judíos en la cima del Partido Demócrata”, escribió el presentador de radio conservador Erick Erickson en X, a lo que el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), que es judío, respondió sarcásticamente: “Es una novedad para mí”.

Las acusaciones de antisemitismo también han sido respaldadas en reiteradas ocasiones por el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, quien durante su campaña fue interrogado por sus dichos. “Usted ha insinuado repetidamente que la única razón por la que Kamala Harris no eligió a Josh Shapiro es su fe judía. ¿Tiene alguna prueba que respalde esa afirmación de que una persona casada con un hombre judío es de algún modo antisemita o se inclina ante los antisemitas?”, le consultó una periodista, según información del periódico The Guardian.

A ello, J.D. Vance respondió: “Bueno, rechazo la premisa de la pregunta. No dije que esa fuera la única razón por la que Kamala Harris no eligió a Josh Shapiro, así que deberías adoptar un poco menos de los puntos de discusión del DNC (Comité Nacional Demócrata) cuando hagas tu pregunta y hacer una pregunta real”. Y este miércoles, aseguró a Fox News que al elegir a Walz como compañero de fórmula, Harris “se arrodilló ante la extrema izquierda”.

El candidato a la vicepresidencia republicana, el senador J.D. Vance, ofrece una conferencia de prensa en Filadelfia, el 6 de agosto de 2024. Foto: Reuters

“Esta decisión, la de elegir a Tim Walz, es otra señal de que no le importa lo que piense el pueblo estadounidense. Ella solo está en esto para obedecer a los radicales de extrema izquierda dentro de su propio partido. Es un momento realmente vergonzoso para Kamala Harris”, agregó Vance.