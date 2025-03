Trump endurece sus políticas migratorias y relanza aplicación con función para que indocumentados se autodeporten

Como parte de un endurecimiento de las políticas migratorias de su gobierno, Donald Trump lanzó una nueva medida que busca agilizar las deportaciones de inmigrantes indocumentados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció el relanzamiento de la aplicación para celulares conocida anteriormente como CBP One, ahora renombrada como CBP Home y con una función opuesta a la diseñada originalmente por el expresidente demócrata Joe Biden: en vez de ayudar a los solicitantes de asilo a conseguir cita en la frontera para presentar sus solicitudes, ofrecerá a los migrantes indocumentados en el país la opción de autodeportarse.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la aplicación CBP Home permitirá a los migrantes en Estados Unidos sin documentación legal informar su decisión de salir del país sin intervención de las autoridades. “La administración Biden explotó la aplicación CBP One para permitir que más de un millón de extranjeros entraran ilegalmente en Estados Unidos. Con el lanzamiento de la aplicación CBP Home, estamos restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración”, dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado.

El entonces candidato presidencial republicano Donald Trump habla durante una visita a la frontera con México en Hereford, condado de Cochise, Arizona, el 22 de agosto de 2024. Foto: Archivo

La aplicación forma parte de una campaña publicitaria de 200 millones de dólares en la que se insta a los inmigrantes a “Stay out and leave now” (”Quédese afuera y váyase ya), según el DHS. “La aplicación CBP Home da a los extranjeros la opción de salir ahora y autodeportarse, por lo que todavía pueden tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano”, dijo Noem. No obstante, las leyes de inmigración actuales imponen restricciones de reingreso de entre tres años y de por vida, dependiendo del tiempo de estancia irregular en Estados Unidos, según Newsweek.

La aplicación cuenta con una nueva función llamada “Intención de salida” -Intent to depart, en inglés-, que ofrece a los indocumentados o a aquellos cuyos permisos de libertad condicional hayan sido revocados “un proceso voluntario ordenado y definido para notificar al gobierno de Estados Unidos su intención de salir del país”, de acuerdo con la CBP, responsable de la app.

“Esta nueva función es una herramienta necesaria para cumplir con la orden ejecutiva” con la que Trump impulsó su plan de deportaciones masivas tras su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, agrega el comunicado.

Pete Flores, comisario en funciones de la CBP, dijo en una nota de prensa que a través de esta vía los inmigrantes irregulares podrían evitar “consecuencias más duras”, como la detención o la expulsión acelerada.

Funcionarios del DHS afirman que la nueva versión de la aplicación reducirá los costos de aplicación de la ley y permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) centrarse en deportar a los delincuentes. “Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y no volverán jamás”, advirtió Noem.

Migrantes corren para esconderse de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la Guardia Nacional de Texas después de cruzar desde México, en El Paso, Texas, el 8 de mayo de 2023. Foto: Archivo

Aquellos indocumentados que opten por autodeportarse usando esta herramienta deberán identificarse con una foto e información biográfica. La aplicación también pregunta a los inmigrantes si tienen “dinero suficiente para salir” del país y si disponen de un “pasaporte válido y en vigor de su país de origen”.

La aplicación CBP One fue cerrada por orden del presidente Trump el mismo día de su toma de posesión, el pasado 20 de enero.

Durante la campaña, el republicano la criticó, diciendo que facilitaba la migración masiva a Estados Unidos y que las autoridades no investigaban adecuadamente a los migrantes antes de dejarlos entrar al país, y prometió acabar con ella. Cuando cumplió su promesa el pasado 20 de enero, miles de inmigrantes que ya tenían citas programadas se quedaron varados sin ellas.

La aplicación CBP One era tremendamente popular, señala la cadena Telemundo. Disponía de un sistema de lotería en línea que otorgaba citas a 1.450 personas al día en ocho cruces fronterizos. Los migrantes ingresaban bajo “libertad condicional”, una autoridad presidencial que Biden utilizó más que cualquier otro mandatario desde que se introdujo en 1952.

El gobierno de Trump, frustrado con el actual ritmo de detenciones y deportaciones de inmigrantes, ha convertido recientemente la “autodeportación” en una estrategia clave de su agenda migratoria, apunta el diario español El País.

La nueva app llega después de que la administración del republicano anunciara el pasado 25 de febrero que crearía un registro para que se apunten los inmigrantes que se hallen en situación irregular. La medida, que todavía no ha entrado en vigor, aunque no hay un plazo claro para ello, obligaría a los indocumentados mayores de 14 años que lleven más de 30 días en el país a facilitar su información personal, sus huellas dactilares y lugar de residencia.

Miembros de la Guardia Nacional de México vigilan a migrantes en el puente fronterizo internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, el 21 de enero de 2025. Foto: Archivo

El gobierno del republicano también anunció el mes pasado que los indocumentados tendrán prohibido volar y que solo podrán abordar aviones que los lleven de regreso a sus respectivos países. Hasta entonces, para las personas sin papeles era posible trasladarse en vuelos nacionales con la identificación otorgada por la aplicación CBP One.

La noticia sobre la nueva aplicación llega casi un mes después de que el gobierno anunciara su campaña publicitaria multimillonaria destinada a decirles a los inmigrantes indocumentados que no son bienvenidos en EE.UU., según el DHS.

“Si usted es un extranjero criminal que está considerando ingresar ilegalmente a EE.UU., ni siquiera lo piense”, decía un mensaje de la campaña de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Si viene aquí y viola nuestras leyes, lo perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.