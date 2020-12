600 carabineros y 14 aduanas sanitarias: Autoridades despliegan controles ante inicio de cuarentenas durante el fin de semana en la RM

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, la seremi de Salud RM, Paula Labra, el alcalde de Estación Central, Miguel Abdo, y el general de Carabineros Enrique Monrás llegaron esta tarde hasta el terminal de buses Alameda Sur para fiscalizar el desplazamiento de personas a otras regiones ante el inicio de las cuarentenas durante el fin de semana en la capital.

Fue el lunes cuando la autoridad sanitaria anunció que toda la Región Metropolitana retrocede en el plan Paso a Paso debido al alza de casos de coronavirus. Con esto, los fines de semana se deberá realizar cuarentena. Asimismo, quedan prohibidos los viajes a regiones.

La seremi Labra dijo que las únicas excepciones para salir de la capital es con salvo conductos para tratamiento medico, fallecimiento de un familiar, trámite funerario, mudanza o el nuevo permiso para retorno a residencia habitual. A esto se suman los permisos únicos colectivos.

Durante el fin de semana habrá 14 aduanas sanitarias y 600 carabineros desplegados en la capital para el control preventivo. El general Monrás manifestó que, además, habrá 20 ejes de control en rutas y en las principales avenidas de toda la RM. “Por lo general serán dinámicas, estarán una o dos horas y se irán cambiando de sector”, explicó.

El uniformado afirmó que para este fin de semana se dispondrán 56 patrullas para controlar solamente de eventos nocturnas. “Son patrullas que se van a dedicar a buscar fiestas que no estén autorizadas, fiestas clandestinas. Una patrulla por comisaría en la Región Metropolitana”. Además 9 patrullas para el control de ferias al aire libre.

Por su parte, el intendente Guevara dijo que “lo que reportan los fiscalizadores es que todavía hay desconocimiento de muchas personas, que a lo mejor tenían comprado su pasaje con tiempo de anticipación, no se informaron y llegan aquí con su pasaje y no pueden abordar el bus porque no tienen los permisos correspondientes”.

En tanto, el edil Abdo sostuvo que durante la jornada “el terminal ha estado un poco atochado de gente”. En esa línea, hasta esta tarde, 50 personas fueron devueltas por no poseer la documentación requerida.

Controles en la Ruta 68

Asimismo, producto de las restricciones por la fase 2 en la Región Metropolitana, diversos controles se están realizando en las rutas que unen a la capital con las regiones.

Una de ellas se está dando en la Ruta 68, hasta donde llegaron el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell y la General de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, Marcela González.

Carabineros informó que 212 vehículos han sido retornados esta tarde hacia la RM, debido a que intentaron salir sin los permisos correspondientes.

La subsecretaria Martorell comentó que a Valparaíso llegaron 3 personas con permisos de Comisaría Virtual falsificados. “Ni siquiera lo intenten, porque estos permisos tienen un código QR. Son leídos por el fiscalizador y van a quedar en evidencia, y eso es un delito. Vamos a fiscalizar firmemente el cumplimento de la normativa sanitaria”.

“Las personas que pasen por estas rutas, después de tantos meses, saben cuáles son los permisos que se requieren. Las personas que hemos devuelto son personas que tratan de saltar la norma. El llamado es a que se queden en sus casas”, dijo la general González.

Por su parte, Moreno explicó que “junto a Carabineros y a funcionarios de salud estamos haciendo un trabajo muy intenso. Es un trabajo aleatorio, no hay un cordón sanitario, pero va a ser un trabajo donde muchas personas van a ser detenidas y van a tener que mostrar los permisos para poder salir o entrar a la Región Metropolitana”.