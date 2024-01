Alcaldes levantan la voz por isapres y afirman que el gobierno será el responsable del impacto sanitario ante una eventual quiebra del sistema

Alcaldes de diversos municipios del país anunciaron este lunes que se coordinarán para proteger a sus vecinos y hacer responsable tanto civil como penalmente al gobierno por el impacto que tendría una eventual quiebra del sistema isapres y el colapso de la salud pública que podría conllevar esa posibilidad.

Luego de haber participado en el conversatorio “El impacto en el estado de la salud y protección financiera para los beneficiarios de una isapre en caso que tuvieran que migrar a Fonasa ¿Estamos preparados en los municipios?”, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que “veo una indiferencia total y absoluta de parte de las autoridades de salud. No se ve ninguna urgencia en tratar de solucionar el problema, que yo creo que ideológicamente no lo quieren solucionar, sino que además no se ve ninguna preparación para el caos total que va a venir en materia de salud cuando comiencen a quebrar las isapres”.

La instancia contó con la participación de los alcaldes de La Florida, Rodolfo Carter; Zapallar, Gustavo Alessandri; Lo Barnechea, Cristóbal Lira; Vitacura, Camila Merino; Las Condes, Daniela Peñaloza; María Pinto, Jéssica Mualin; Isla de Maipo, Juan Pablo Olave; Calera de Tango, Hortensia Mora; y Los Andes, Manuel Rivera, además de la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien realizó una exposición sobre la crítica situación sanitaria en la actualidad.

Rodolfo Carter, edil de La Florida, propuso llevar a cabo una coordinación especial entre el resto de los ediles para evaluar presentar demandas civiles y penales contra el Ministerio de Salud, sindicándolo como responsable del impacto que provocaría la masiva salida de tres millones de usuarios del sistema isapres hacia Fonasa, esto pensando principalmente en las listas de espera y los tiempos de atención dentro del sistema público.

Carter aseguró que si las isapres colapsan “tendremos una catástrofe tremenda y Chile va a ser más desigual todavía”.

Y añadió: “Hay muchos chilenos que creen que este es un problema que no va a ocurrir, o qué pasará en el futuro o que tal vez son temas de los ricos que están en las isapres. Falso. Esto no se trata de ricos, no se trata de isapres, se trata de los chilenos, del sistema público y del sistema privado. No le vamos a permitir a este gobierno que hagan un Transantiago con la salud de los chilenos. Si esto llega a ocurrir es responsabilidad exclusiva del gobierno, y le vamos a hacer efectiva todas las responsabilidades penales y civiles del caso”, indicó el jefe comunal.

Esta declaración de los ediles se da en medio de la incertidumbre producto de la situación de las isapres, donde este lunes la Superintendencia de Salud envió a los senadores de la Comisión de Salud un documento con el nuevo monto que tendrán que devolver las aseguradoras, el cual alcanza la cifra de $1.066.610 millones, es decir, más de US$ 1.180 millones, calculados al 30 de septiembre de 2023.