Alerta naranja por actividad del Volcán Villarrica: evacuación no se ha completado y familias permanecen en zona de exclusión

De manera paulatina a casa de familiares se ha iniciado el proceso de evacuación de las 30 familias de Pucón y 45 de Villarrica que se encuentran en el perímetro de exclusión de ocho kilómetros del volcán Villarrica.

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) elevó de amarilla a naranja la alerta vigente por la actividad del macizo, al constatar un aumento en la sismicidad, además de un incremento del magma, en uno de los volcanes más activos de Sudamérica.

La última erupción del volcán fue el 2015.

“Estamos hablando de 75 familias que podrían vivir dentro del radio de ocho kilómetros. No está completa la evacuación de todas y cada una de esas familias. Pero la información que se me ha entregado desde los municipios, que aún no están evacuadas. Y entendemos que no es llegar y evacuar, hay que hacerlo de manera paulatina, en forma progresiva y en esto le estamos prestando toda la colaboración a los municipios para que así se haga”, señaló el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva.

Paralelamente se han entregado recursos para el enripiado de caminos que lleguen a los 11 albergues, puntos de seguridad y encuentro habilitados en las comunas de Pucón y 17 en Villarrica.

Las clases siguen suspendidas hasta el miércoles por el polvo en suspensión que pudiera afectar a los estudiantes.

Hay equipos de emergencia activados de los municipios, Bomberos y la red de salud.

Las actividades deportivas de escalamiento y senderismo se encuentran suspendidas en el Parque Nacional Villarrica y el centro de ski debió interrumpir su actividad, al encontrarse dentro del perímetro de exclusión.