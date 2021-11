Aplazan hasta el 6 de diciembre la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Martín Pradenas

Por vulneración de derechos procesales, ese lunes fue aplazada la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Martín Pradenas Dúrr, acusado por delitos de abuso sexual reiterado y violación.

Poco más de una hora se tomó el juez de garantía de Temuco, Carlos Jeria, para resolver aplazar hasta el 6 de diciembre la audiencia, debido a que el acusado no fue notificado 10 días antes de iniciarse la preparación de juicio, de las pruebas que aportaba el abogado querellante Alejandro Guzmán, lo cual se hizo efectivo ante el tribunal el 5 de noviembre. Las pruebas fueron retiradas el día 19 del mismo mes.

Lo anterior, después de la incidencia presentada por Javier Jara, abogado defensor de Pradenas.

La petición se fundamentaba en que las pruebas aportadas por el querellante, al menos a dos de ellas correspondientes a la piezas 42 y 54 era imposible abrir a través del sistema operativo de la estación de trabajo computacional del abogado Jara lo cual dificultaba una legítima defensa de su representado.

Pradenas está acusado de siete delitos de abuso sexual reiterado y violación a seis víctimas entre los años 2010 y 2018.

El último de los hechos por los que se imputa ocurrió el 18 de septiembre de 2018 en Pucón en contra de A.B. joven que tras haber dado cuenta a su entorno que fue violentada sexualmente por el acusado, optó por quitarse la vida, en octubre de el mismo año.

Tanto el Fiscal Miguel Rojas Thirele, como los demás intervinientes en la causa, consideraron que la defensa buscaba dilatar el proceso judicial.

“La incidencia se refiere únicamente respecto a la acusación particular, presentada por uno de los querellantes que representanta a la víctima A.B.. Efectivamente señaló que no había podido tomar conocimiento a material de la prueba en el sentido que no había podido aperturar los CD que contenían estos elementos. Esto fue resuelto por el tribunal, estableciendo que tenía que llegar a un acuerdo tanto la defensa como el querellante, para efectos de poder recepcionar estos medios de prueba”, señaló el fiscal Miguel Rojas.

Al respecto el abogado defensor Gaspar Calderón de manera enfática sostuvo que ”hoy día se suspendió la audiencia y no fue por un ánimo dilatorio por parte de la defensa. Al contrario, tenemos el mejor interés que esto se resuelva cuanto antes, porque nuestro cliente está en prisión preventiva, que se está constituyendo en una condena anticipada. Lo que ocurrió, es que realmente la acusación, el procedimiento han tenido tantos defectos. Tenemos que cuidar que el procedimiento sea sano, jurídico y transparente”.

Los medios de prueba que ha presentado el abogado querellante corresponden a 116 documentos, más de 70 testigos y 30 peritos, todo lo cual fue entregado en CD en un formato PDF.

“La prueba mía, dice relación principalmente con prueba documental y otros medios de pruebas que fueron ofrecidos y ahí acompaño como 50 CD, cada uno rotulado conforme al medio de prueba que acompañó. Yo creo que aquí se trata de dilatar porque nosotros revisamos los CDs y llevaban el contenido. Lo que pasa que ellos lo revisan en computadores Mac y hay algunos computadores que no tienen lector de CD y son complicados en cuanto a lectura de archivos. Hay que contratar el programa. A él, le gusta trabajar solo con Mac y el Mac no lee el archivo”, afirmó Guzmán.

En referencia a la solicitud hecha tanto por la defensa del acusado como por el magistrado, de subir todos los archivos a una nube y entregar las claves a los intervinientes, el abogado Guzmán respondió que “no corresponden que yo lo suba a la nube desde el momento en que el tribunal me recepcionó la prueba. Subirlo a la nube significa estar una semana subiendo información”.

La reanudación de la audiencia quedó fijada para el próximo 6 de diciembre a partir de las 9.00 horas y se dispone de sólo un día para llevar a cabo la preparación de juicio en la que Martín Pradenas arriesga una pena de presidio perpetuo calificado.