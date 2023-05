Balance Plan Santiago Seguro: Hassler informa la recuperación de 4 casas y no descarta acciones legales contra dueños de inmuebles tomados que no colaboren

En un trabajo en conjunto de la mesa jurídico policial conformada por Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía y delegación presidencial, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, realizó el primer balance del Plan Operativo Santiago Seguro, que como resultado principal permitió la recuperación de cuatro casas tomadas en comisión de delito.

La iniciativa de Hassler puso en freno el plan propio del gobierno “Calles sin Violencia” -que surgió a raíz del crimen del cabo Daniel Palma- tensionando así la relación entre la repartición liderada por Carolina Tohá y de la alcaldesa de Santiago.

El plan Santiago Seguro fue anunciado el 18 de abril, mismo día en que se tenía contemplado hacer el lanzamiento en terreno de la iniciativa del Ejecutivo, pero no contemplaron las pretensiones propias de Hassler.

Desde el municipio comentaron anteriormente que este trabajo estaba pensado desde el verano, lo cual ya se le había comunicado a La Moneda, negando así que haya existido un problema de coordinación.

Detalles del balance

Hasta ahora, desde el municipio han identificado 85 casas tomadas, de ellas cuatro fueron recuperadas en las últimas cuatro semanas en los sectores de Lira, Portugal, Granados y el cité de 10 de julio. Además, el plan ha efectuado acciones de fiscalización, control del comercio ilegal y situaciones delictivas, en el casco histórico de la comuna.

El plan consta de cinco etapas que efectuará las acciones en el Paseo Ahumada entre Plaza de Armas y Huérfanos, Paseo Ahumada entre Huérfanos y Agustinas, Paseo Ahumada entre Agustinas y Moneda y Paseo Ahumada entre Moneda y Alameda. La alcaldesa destacó que se ha logrado la recuperación de espacios públicos en el casco histórico.

“Tenemos un mejor casco histórico”, ya que según detalló, en la intervención de la Plaza de Armas por comercio ambulante hay “40 agentes de copamiento preventivo para el buen uso del espacio publico”.

Asimismo, sobre los patrullajes mixtos recalcó que el año pasado renovaron toda la flota de vehículos, “instrumentos que hemos puesto a disposición y la destinación de $120 millones para la adquisición de retenes móviles de Carabineros que ya están funcionando en Parque Almagro, Parque los Reyes y en Plaza de Armas”.

Desde el Ministerio Público, el fiscal Francisco Jacir, señaló que han puesto sobre la mesa “ciertos domicilios de interés investigativos que presentan características de ser tomados por usurpación de propiedad a través de las denuncias”. En esa línea, tras la recuperación de las propiedades se realiza la entrega a los respectivos dueños.

El fiscal, además, destacó que con el trabajo en conjunto se han logrado “despejar puntos conflictivos” y “sancionar a quienes cometen estos delitos”.

Por otra parte, el subprefecto de Carabineros Francisco Lazo, enfatizó en que “este trabajo no podría ser posible sin el apoyo de los vecinos” y que se trata de una labor investigativa profunda con resultados exitosos en mediano y corto plazo por el trabajo en conjunto con Fiscalía.

Recuperación de inmuebles: “Aquellos casos donde no haya colaboración no descartamos acciones legales”

La jefa comunal de Santiago fue consultada por la colaboración con las inmobiliarias y dueños de inmuebles en la recuperación de la propiedades. Respecto a ello, aclaró que han “identificado muchos dueños e inmobiliarias que sí tienen voluntad de recuperar esos inmuebles y que han jugado un rol activo en las denuncias para aquello”.

Sin embargo, replicó en que efectivamente hay “inmobiliarias y también dueños de inmuebles que los han dejado en abandono durante mucho tiempo, eso sin ningún sin interés o preocupación con la afectación que puede tener ese inmueble con el entorno”.

En esa línea, es que uno de los objetivos de la mesa de trabajo es “buscar una buena relación para que el dueño y las inmobiliarias cumplan su rol y se hagan cargo de los inmuebles”, pero aclaró que en “algunos casos eso necesita de una investigación previa por parte de las policías y fiscalías para la recuperación”.

“En aquellos casos que no haya colaboración no descartamos distintas acciones legales contra las personas que son dueñas de esos espacios, cada uno debe cumplir su rol, no podemos seguir mirando para el lado cuando hay casas tomadas”, advirtió.