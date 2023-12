Boric asegura que el gobierno busca darle “continuidad” al sistema privado de salud, pero sin hacer un “perdonazo” a las isapres

El Presidente Gabriel Boric participó este martes de la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Los Lagos, en la Región de Los Ríos, desde donde se refirió a la crisis de las isapres, que han acusado una compleja situación luego de los fallos de la Corte Suprema que ordenan a las aseguradoras restituir cobros excesivos a sus afiliados.

Es que la industria ha pedido encontrar una solución de manera urgente en el mes de diciembre para evitar la debacle del sistema, que ya ha mostrado algunas consecuencias. La semana pasada, por ejemplo, Bupa anunció el cierre de un centro médico y otros cuatro de imagenología y laboratorio.

En su intervención, el Mandatario señaló que el gobierno tiene el “tremendo desafío de solucionar el tema de la crisis del sistema privado de salud, por el cual la ministra Ximena Aguilera está trabajando intensamente para poder llegar a un acuerdo con todas las partes”.

En ese sentido, apuntó que el objetivo es encontrar un equilibrio, que, “por un lado, implique la mantención del sistema”, pero que “no sea un perdonazo” para las isapres. “Acá tenemos que lograr una combinación y un equilibrio que asegure la continuidad (del sistema de salud privado), porque nos interesa lo primero, el bienestar de los pacientes, tanto del sistema privado como del sistema público”, dijo.

“No queremos colapsos. Acá hay algunos que han dicho que queremos que se caiga el sistema por cuestiones ideológicas. No es así, porque sabemos que, si colapsa el sistema de salud privado, eso va a afectar tanto a los usuarios del sistema de salud privado como también a los del público. Pero lo que no estamos dispuestos a hacer, por otro lado, y a eso tenemos que llegar a un equilibrio, es hacerle un perdonazo a las isapres, que durante mucho tiempo también hicieron un negocio que sabían que no estaba cumpliendo con las reglas”, enfatizó.

A pesar de los malos pronósticos, Boric se mostró esperanzado en encontrar una solución a la crisis: “Ese equilibrio no me cabe ninguna duda que lo vamos a encontrar. Estamos trabajando firme en eso. Desde el Senado ha habido harta colaboración en esto y sepan que como gobierno estamos preocupados y trabajando en esa dirección”.