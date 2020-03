Canciller informa retorno de 303 chilenos que estaban varados en Lima

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, dio a conocer, durante la tarde de este sábado, el retorno de 303 chilenos que estaban varados en Lima ante las restricciones de desplazamiento que hay en todo el mundo por la pandemia de coronavirus.

“A esta hora viaja de regreso a nuestro país un grupo de 303 chilenos que estaban varados en Lima. Gestiones de nuestra embajada permitieron que un avión de Latam viajara a buscarlos. El operativo sirvió también para llevar ciudadanos peruanos que estaban en Santiago”, informó el canciller Ribera en Twitter cerca de las 20.00 horas.

Más temprano, mediante un video, Ribera solicitó “calma” a los ciudadanos chilenos que permanecen en el exterior y no han podido regresar al país por la pandemia.

“A los chilenos que están distantes, a los que preguntan cómo volver, les queremos pedir que mantengan la calma, que no abandonen los lugares donde están, que no compren pasajes caros que no les garantizan el retorno”, dijo la autoridad en la grabación.

Además detalló las gestiones realizadas en Perú y explicó que “estamos preocupados de quienes están en otros lugares, pero lógicamente que mientras más distantes se encuentren los chilenos de Chile, más difícil es el retorno de ellos”.