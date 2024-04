Canciller Van Klaveren considera que “sería una buena noticia” la extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina

En una nueva edición de Gobierno Informa, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, valoró los dichos de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien aseguró que el gobierno trasandino está realizando gestiones para que Galvarino Apablaza sea extraditado de ese país.

Apablaza es el exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y es acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, quien murió el 1 de abril de 1991 tras un atentado en su contra orquestado por el FPMR. El exfrentista se encuentra en Argentina hace más de veinte años.

Sobre su situación en ese país, Bullrich aseguró esta mañana que “ya ha sido dejado de ser considerado como un refugiado político”, por lo que ahora correspondería “activar con la justicia el caso”.

En ese sentido, en conversación con CNN Chile, afirmó que “Argentina no va a ser tierra que mantenga asesinos (…). Estamos en conversaciones con la justicia para que esto no sea eterno (…), para resolver esto de manera inmediata, y ya justamente lo estamos haciendo porque tenemos otros casos”.

Bajo ese contexto, el canciller afirmó que “sería una buena noticia” si la extradición se concretase.

“El gobierno siempre ha estado interesado en esclarecer el crimen del senador Jaime Guzmán. El gobierno ha apoyado todos los esfuerzos justamente para obtener la presencia del señor Apablaza en Chile para que pueda presentarse ante la justicia”, aseguró el ministro.

De hecho en la primera gira del Presidente Gabriel Boric a Argentina, en abril de 2022, el Mandatario abordó con el entonces Presidente trasandino Alberto Fernández, la situación del exlíder FPMR.

“Le planteé, conversamos el tema. Para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas y el Presidente Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que le hemos planteado y nosotros, por supuesto, no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República Argentina. Pero no me cabe duda que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance”, aseguró Boric en esa ocasión.