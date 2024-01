Cancillería confirma muerte de periodista chileno Gonzalo Lira en Ucrania

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira López (55), quien cubría el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Según confirmó la Cancillería a La Tercera, el Consulado en Varsovia, capital de Polonia, informó sobre el fallecimiento de Lira, mientras que la cartera se encuentra recabando más antecedentes en Kiev y se mantiene en contacto con los familiares de la víctima.

El padre del periodista, también llamado Gonzalo Lira, se refirió al deceso de su hijo a través de una carta que fue difundida en redes sociales, acusando que su hijo murió debido a las torturas que recibió en una prisión ucraniana.

“No puedo aceptar la forma en que ha muerto mi hijo. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante 8 meses y 11 días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo. La responsabilidad de esta tragedia es del dictador Zelensky con la concurrencia de un senil presidente estadounidense, Joe Biden”, escribió el padre de Gonzalo, según recoge Sputnik.

De acuerdo a una nota escrita a mano por Lira, difundida por el periodista Alex Rubinstein, padecía una doble neumonía, neumotórax y un caso muy severo de edema desde octubre pasado, lo que de acuerdo al escrito habría sido ignorado por el personal de la prisión donde estaba recluido.

“Solo admitieron que tenía neumonía en una audiencia el 22 de diciembre. Estoy a punto de someterme a un procedimiento para reducir la presión del edema en mis pulmones, lo que me está causando una falta extrema de aire, al punto de desmayarse después de una actividad mínima, o incluso simplemente hablar durante dos minutos”, consigna el escrito, que Rubinstein afirma haber recibido el 4 de enero.

Lira fue arrestado en mayo pasado en la ciudad ucraniana de Kharkiv (noreste) acusado de difundir información falsa sobre la guerra y justificar en redes sociales la invasión militar rusa a Ucrania, lo cual fue confirmado por el Centro Contra la Desinformación del Gobierno ucraniano y dado a conocer por Swissinfo.

Último posteo de Lira

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Lira abordó su situación en Ucrania a través de diferentes posteos en su cuenta personal, los que se terminaron convirtiendo en su última publicación en la plataforma, el 31 de juliode 2023.

En ellos expone que intentó salir de Ucrania para pedir asilo político en Hungría. “Cruzaré la frontera y llegaré a un lugar seguro, o el régimen de Kiev me hará desaparecer”, dijo en la oportunidad.

Asimismo, expuso los documentos del sistema judicial de Ucrania y que justificaban su arresto. “Mi delito fue hacer vídeos críticos con Occidente y su régimen en Kiev y cómo están destruyendo Ucrania”, rezaba una de sus publicaciones.

“Una vez arrestado, me entregaron documentación que me aseguraba que tenía ‘garantizado el derecho’ a contactar a mis abogados y seres queridos, así como a pagar la fianza. De hecho, no podía llamar a nadie, ni siquiera a mis abogados. Y no se me permitió pagar la fianza, aunque tenía el dinero para hacerlo”, aseguró Lira.

En su relato, Lira manifestó que, tras caer en prisión, fue golpeado por los prisioneros que compartían celda con él, mientras pasó por cuatro de ellas. Asimismo, aseguró que los guardias nunca lo golpearon, pero que estos “contrataban” reos para las golpizas.

Incluso, afirma, un guardia posteriormente le hizo una “visita de bienestar”, la que Lira atribuye a las gestiones de la Embajada de Chile en Ucrania. Respecto al ente diplomático de Estados Unidos, el comunicador afirmó que “me llamó tres veces, pero no me dio nada más que ‘apoyo’: tonterías vacías”.

Asimismo, acusó que los guardias lo extorsionaron y vaciaron sus cuentas bancarias.