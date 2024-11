A más de dos semanas de la explosión ocurrida al interior de uno de los baños del Internado Nacional Barros Arana (INBA), el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó la gravedad de este episodio, por el cual aún hay 20 alumnos hospitalizados, cuatro de ellos en estado crítico.

En ese contexto, en entrevista con La Tercera, la autoridad de Educación señaló que “sin duda que es el episodio más duro que me ha tocado enfrentar”.

“Ojalá no hubiese ocurrido, pero ya que ocurrió, al menos que nos sirva para aprender que estas cosas no pueden seguir ocurriendo. Nunca podrá ser sostenible que jóvenes, menores de edad, pongan en riesgo su vida frente a ningún tipo de reivindicación”, sentenció Cataldo.

Nicolás Cataldo por explosión en el INBA: “Es el episodio más duro que me ha tocado enfrentar como ministro” FOTO: DEDVI MISSENE

Asimismo, agregó que se encuentran trabajando en coordinación con el Ministerio del Interior en materias de seguridad, “porque esto ya no da para más”, aseguró.

En cuanto a los responsables de la tragedia, el ministro apuntó que, “hay procesos administrativos que están en curso, porque efectivamente los responsables son aquellos adultos que están directamente vinculados al cuidado de los estudiantes. No estoy diciendo que tengan responsabilidad frente a los hechos”.

Asimismo, indicó que a eso se suman las investigaciones que ya está llevando la fiscalía sobre el caso.

Por otro lado, en relación a cómo afecta este episodio al propio ministerio, el titular aseguró que “no creo que el ministerio salga indemne y por cierto no tengo ningún interés en rehuir, pero no tenemos una responsabilidad directa, toda vez que no somos sostenedores”.

“Si hay alguna responsabilidad tiene relación con que quizás no logramos dar cuenta de planes en materia de convivencia que fuesen lo suficientemente efectivos”, admitió.

Sin embargo, Cataldo señaló que, pese a las limitaciones que enfrentan los planes de convivencia escolar, “creo que la magnitud del hecho nos hace perder de vista los avances que se habían tenido en la materia. Ese fue el cuarto episodio del año de violencia de alta connotación, que terminó con una situación muy grave, pero el año pasado hubo 13″.

“Espero que lleguemos a 0, pero ningún proceso es automático, no se pasa de 100 a cero de un día para otro. Es un proceso de construcción de confianzas, de instalación de capacidades de gestión”, concluyó la autoridad.