Chile asume representación de América en reunión de OMS donde se reportó sobre brote de Covid-19 en cada continente

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, participó este jueves vía remota en una “reunión de alto nivel” con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que el secretario de Estado reportó sobre la situación de la pandemia en todo el continente americano.

“Ese honor le correspondió a Chile”, sostuvo la autoridad durante el punto de prensa en el que se informó que la cifra de contagiados de Covid-19 en el país asciende a 11.812 y la de fallecidos llega a 168.

En la reunión -donde participaron otros 4 países que representaron a sus respectivos continentes- Mañalich relató que se abordó el concepto de “nueva normalidad” que fue acuñado por la OMS y que el gobierno comenzó a utilizar hace algunos días.

Según explicó el ministro, este término tiene por objetivo “hacer comprensible que la nueva etapa tras este periodo de peak es una situación no de vuelta completa a la normalidad que teníamos antes, sino a la mantención de vigilancia epidemiológica, test diagnósticos, una serie de acciones para lograr que las olas siguientes de esta epidemia que puedan durar varios años sean siempre controladas y lo más suaves y decrecientes posibles”.

Otro de los temas abordados en la reunión fue el de una “nueva economía mundial” post Covid -19. “Todas las agencias financieras están trabajando en esto porque la recesión mundial que va a afectar al planeta, los meses que viene, está plenamente consciente y se traduce en hambre, falta de cuidados médicos, falta de acceso a medicamentos y los riesgos que ello implica”, comentó la autoridad.

Carnet de alta: “Tema candente”

El ministro explicó que se abordó el “carnet de alta” que en Chile se denomina carnet COVID."Un tema que está muy candente en la OMS", explicó.

Este documento es entregado a “las personas que tuvieron un PCR positivo, tuvieron una infección, cumplieron la cuarentena de 14 días, y por lo tanto, tienen una baja probabilidad de enfermar a otros o enfermarse de nuevo en los próximos 3 meses”.

En este sentido, agregó que quienes participaron en la reunión manifestaron "que no les gusta los nombres que le han dado al carnet, que lo han denominado ‘pasaporte de inmunidad’” porque “estiman que hacer una extrapolación a que la inmunidad es suficiente no les parece adecuado, les parece más adecuado certificar que las personas cumplieron aislamiento, están de alta, asimilándolo al carnet de alta que otra cosa”.

Estrategia de Suecia sin cuarentenas

El ministro Jaime Mañalich también relató que durante el encuentro expuso la ministra de Salud de Suecia -en representación del continente europeo- quien ecplicó que en su país no se decretó cuarentena ni cierre de ciudades porque “en Suecia la confianza en las indicaciones que se dan por la autoridad son buenas, no generan desconfianza, son tan potentes que efectivamente no necesitamos recurrir a vigilancia cuando le decimos a la gente que se quede en su casa”.

“El problema es que esa realidad de un país tan desarrollado como es Suecia no es homogénea. Efectivamente vemos que incluso en comunas donde hay cuarentenas y un alto número de casos sigue habiendo una circulación muy grande de personas y una solicitud de permisos más allá de lo prudente”, agregó Mañalich, apuntando a la realidad chilena.

Interés por los asintomáticos

Además se analizó la situación de las personas “asintomáticas”, es decir, quienes cursan la infección sin presentar ningún síntoma.

Según informó el ministro, las estimaciones señalan que “de cada 100 que hacen infección por coronavirus, 75 no sabe, no tuvo síntomas y no tiene noticia de que alguna vez cursó la enfermedad. Quedan inmunes para adquirir esta infección al menos durante varios meses".

Más tarde, el la autoridad informó que “va a haber pronunciamiento de la OMS respecto al rol que juegan de los exámenes de anticuerpos porque sabemos que la persona que tuvo una enfermedad asintomática al hacerle PCR, 14 días después que tuvo en contacto con alguien, va a ser siempre negativo, pero si la persona hizo la infección va a tener anticuerpos en su sangre que dan un testimonio indesmentible que se enfermó y levantó defensas contra el virus”.