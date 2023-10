Claudio Orrego y Ley de Presupuesto: “Por una fundación trucha terminamos retrocediendo en la autonomía de los gobiernos regionales”

Con la Ley de Presupuesto sobre la mesa, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (Ind.), es crítico de la propuesta del gobierno del Presidente Gabriel Boric, que añade filtros para la asignación de recursos de los gobiernos regionales, obligando a que sean aprobados por Dipres, Contraloría e incluso por el Ministerio de Desarrollo Social. Esta medida - contenida en los anuncios de probidad del Ejecutivo-, a su juicio, aumentaría la burocracia y restaría autonomía a los gobiernos regionales.

“Se nos están agregando un conjunto de trabas burocráticas que van a hacer más difícil gastarnos el presupuesto y ejecutar programas que benefician a la comunidad”, advierte.

¿Qué le pareció el presupuesto que presentó el Ejecutivo?

Hay cosas positivas y negativas. Dentro de las positivas, está la incorporación del royalty, se elimina el límite del 2% para recursos para emergencia y recoge que los gobiernos regionales podemos invertir en seguridad pública, en crisis hídrica, en temas de residuos y medioambientales.

¿Y lo negativo?

No hay crecimiento real, aparte del royalty, del presupuesto para las regiones. En esto quiero ser superfranco, porque la explicación macroeconómica que da el gobierno central es una excusa. Lo que estamos pidiendo no es que aumente el gasto público, la pregunta es cómo se reparte el gasto público. En eso, este presupuesto no avanza, salvo por el tema del royalty, que es un ingreso nuevo. Lo que uno esperaría es que todos los años aumentemos el porcentaje del gasto público que se decide a nivel de municipio y a nivel de gobernación regional.

¿Qué le parece lo relativo a la probidad?

En esta Ley de Presupuesto se confunde mayor transparencia con mayor burocracia. Nosotros estamos completamente por mayor transparencia, pero se agregan trámites. Hoy día cada modificación del presupuesto de la región, del presupuesto ya aprobado, no solamente va a tener que pasar por la Dipres, que se demora en promedio 40 días; se le agrega también la Contraloría. Y además, para la aprobación de un conjunto de programas, se le entregan más atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social, que es el cementerio de los elefantes. Muchos proyectos mueren porque se demoran tanto tiempo en la evaluación en Mideso. Me produce un poquito de frustración que el pretexto de querer combatir algo importante, como los casos puntuales de corrupción, terminen generando una lápida de burocracia a los gobiernos regionales.

11/10/2023 CLAUDIO ORREGO, GOBERNADOR DE SANTIAGO FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Quizá el gobierno tuvo un enredo producto del Caso Convenios...

Yo creo que se pasó a un par de pueblos. Todo esto parte en el Ministerio de Vivienda, pero a nadie se le ocurriría paralizar al Ministerio de Vivienda. A los gobiernos regionales se nos están agregando un conjunto de trabas burocráticas que van a hacer más difícil gastarnos el presupuesto y ejecutar programas que benefician a la comunidad.

¿Considera que se dio un giro drástico con respecto a lo que el Presidente prometía en campaña? Sus señales hacia los gobiernos regionales, la descentralización.

Lamentablemente el caso de Democracia Viva terminó siendo la excusa que tenían muchos centralistas para detener el proceso de descentralización. Lo que me duele es que, cuando fui alcalde por ocho años de una comuna pequeña como Peñalolén, tenía más autonomía que como gobernador de la Región Metropolitana. Ahora todo tiene que pasar por dos instancias. Este tipo de burocracia, que viene en este presupuesto, confunde transparencia con lentitud. Por una fundación trucha, que además tuvo que ver con el gobierno nacional, terminamos retrocediendo y no avanzando en la autonomía de los gobiernos regionales.

¿Identifica en el Caso Convenios un cambio en el discurso del Presidente en referencia a lo que es la descentralización?

Yo creo que sí. Yo creo que el Presidente quiere y cree en la descentralización, pero el resto del gobierno no lo acompaña.

¿Quiénes?

No sé. Pero yo creo que no lo acompaña.

¿Cómo ha visto el gobierno en sus casi dos años de administración?

Yo creo que el Presidente mismo lo dijo: otra cosa es con guitarra. Una cosa es querer hacer las cosas y otra es manejar el aparato estatal, que es lento, que es burocrático, que tiene miles de marañas. Cuando eso se suma a la falta de experiencia en el manejo del Estado y, en algunos casos, a cierta suficiencia de parte de algunas autoridades que no les gusta pedir ayuda, creo que hemos visto un gobierno que ha sido bastante más lento en ejecutar lo que ha propuesto para el país.

¿Ya tiene decidida su repostulación como gobernador?

Absolutamente. Nosotros tuvimos un periodo más breve que lo que establece la ley, tres años y medio. La burocracia y lo que cuesta instalar una nueva institucionalidad, crear una identidad de ciudad y de región, que no existe, hemos avanzado bastante, en proyectos estructurantes de la ciudad, como la Nueva Alameda, como los grandes parques, cerro Renca, cerro Chena, como el Mapocho pedaleable. Pero en tres años y medio, difícil hacerlo. Así que la decisión está tomada de ir a la reelección y pedirle a la ciudadanía que nos dé un nuevo periodo para terminar muchas de las obras.

¿Y cómo piensa hacerlo en términos de alianza? ¿Ha tenido acercamientos con el oficialismo?

Este es un tiempo de conversaciones con todo el mundo. Un independiente siempre tiene que tener claro que lo más probable es que tenga que salir a juntar firmas, pero eso no quiere decir no buscar apoyo en distintos actores que crean que uno ha hecho un buen trabajo. La gente sabe que mi domicilio político es la centroizquierda. De ahí no me he movido desde hace 40 años más, más allá de que hoy día no milite en un partido.