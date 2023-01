Comisión revisora de acusación constitucional contra Ríos inicia tramitación: se excusaron Davor Harasic y Jaime Campos

Para la mañana de este lunes estaba citado el inicio de la comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas que debe revisar el fondo de la acusación constitucional que Chile Vamos presentó en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, por su presunta responsabilidad política en la serie de errores en la decisión del Presidente Gabriel Boric del indulto concedido al exfrentista Jorge Mateluna y a otros doce condenados del estallido social.

A la instancia, estaban invitados para exponer este lunes los abogados Davor Harasic, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y uno de los juristas que representó a Mateluna ante la Corte Suprema, y el exministro de Justicia, Jaime Campos, quien rechazó la solicitud de indulto del exfrentista cuando era secretario de Estado de la expresidenta Bachelet. Sin embargo, ambos declinaron participar en la sesión

Este último, se excusó de participar en la instancia ya que se encontraba fuera de la Región Metropolitana, pero señaló por escrito que “puede ser de interés de esta Comisión conocer el contenido de la minuta que elaboré como Ministro de Justicia y Derechos Humanos a comienzos del año 2018, y que oportunamente hizo llegar a la Presidencia de la República de ese entonces, rechazando la procedencia de una solicitud de indulto de don Jorge Mateluna Rojas, documento que contiene su opinión sobre el particular”.

Harasic, en tanto, de forma más escueta se limitó a contestar por correo que se excusaba a participar de la primera sesión de la comisión revisora. Esta instancia, una vez finalizada, deberá emitir un informe donde recomendará a la Sala de la Cámara si aprobar o rechazar el libelo acusatorio, recomendación que no será vinculante para el pleno.

Foto: Leonardo Rubilar Chandía / Agencia Uno.

Cabe recordar, también, que la comisión está conformada por una mayoría opositora, lo que podría dar luces sobre la inclinación de la votación en esta instancia. En concreto, la componen los diputados y diputadas Luis Malla (PL), Carolina Tello (PC), Henry Leal (UDI), Benjamín Moreno (Republicanos) y Álvaro Carter (Ind. - UDI).

Se espera, además, que en esta sesión participe quien asumirá la defensa de la otrora titular de Justicia, el exministro de la Segpres de Bachelet: Antonio Viera-Gallo.

Hasta el momento, han expuesto en la sesión el exsubsecretario de la Segpres durante la administración de Sebastián Piñera, Máximo Pavez, y el jurista José Miguel Valdivia. Para las sesiones venideras, están citados también el exjefe de gabinete del presidente Boric, Matías Meza-Lopehandía y Natalia Arévalo, ex jefa de asesores de la cartera Justicia, quienes habrían tenido un grado de responsabilidad en los errores que acompañaron la ejecución y comunicación de los beneficios presidenciales.

“Cuando se refiere a casos calificados se refieren a casos especiales, a casos que deben ser analizados en su mérito, donde no valen los argumentos generales, eso es lo que hacen las comisiones calificadoras o eso es lo que hace cada vez que una facultad de un servicio público se entrega de manera calificada”, señaló Pavez en su alocución.

“Si el señor Mateluna recibió un indulto previamente y no está dicho por qué esa consideración no es tomada en cuenta en el decreto, hay un problema de falta de fundamentación (...). Dicho de otra manera, la exministra de Justicia no podría firmar si es que no hay una decisión del Presidente de indultar”, complementó el jurista.