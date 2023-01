La extensa y cercana relación entre Davor Harasic y el Presidente Boric

En 2009, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile comenzó a vivir una histórica toma. El movimiento era liderado, entre otros, por el entonces dirigente estudiantil: Gabriel Boric Font, quien empujaba la remoción del decano de la época, Roberto Nahum. Las movilizaciones eran apoyadas por una parte importante de la planta académica de la casa de la casa de estudios, donde la figura del académico Davor Harasic era considerada de peso para apoyar a los aspirantes a abogados. Hoy, 14 años después, los caminos de ambos protagonistas vuelven a encontrarse, y a unirse, por el indulto al exfrentista, Jorge Mateluna.

En el petitorio de los estudiantes de la Facultad de Derecho Universidad de Chile, donde aprobaron la histórica toma el 29 de abril de 2009, tenían varios puntos por los cuáles llevar adelante la la manifestación. El movimiento, liderado por Boric, Sebastián Aylwin y Branislav Marelic tenía como primer punto los cuestionamientos y acusaciones de plagio de tesis en contra del decano Roberto Nahum. Además de eso, pedían cambios en la organización al interior de la casa de estudios.

Uno de los académicos detractores a la gestión de Nahum, en aquel entonces, era Davor Harasic. Una fuente conocedora del proceso que se vivió el 2009 en la facultad de Pío Nono, recuerda que durante esa toma se forjó una cercanía entre el dirigente estudiantil y el académico. “Ahí se produjo una relación bastante cercana”, recuerda una fuente de La Tercera PM.

Según el libro de “La escuela tomada” de Alfredo Jocelyn-Holt, Boric habría “complotado” para generar la caída del decano. En el mismo texto, también se consigna que Harasic incluso habría entregado pizzas en la toma de facultad. Sin embargo, el 2015 en una entrevista con La Segunda el ahora Presidente negó dicha vinculación: “absolutamente falso”, señaló.

El 2021 consultado por La Tercera, Harasic recordó que en la toma del 2009 como “La facultad tenía muchas tomas y uno termina olvidándose de todas. Pero de esa no, porque tenía un tono muy ético, carecía de un contenido político partidista, y eso ya era bastante extraño”. En esa misma ocasión, el académico José Rodríguez Elizondo recordó la manifestación: “fue un pésimo momento, hubo una colusión entre profesores y alumnos para acabar con el período del decano. Y para eso la toma resultó, porque uno de esos profesores después fue decano de la escuela”.

El arribo de Harasic

El 11 de mayo de 2015, Harasic asumió el decanato de la facultad de Derecho. Con el 53% de las preferencias, el arribo de abogado no sería fácil, puesen esa misma época patrocinaría la defensa de los controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en el caso de financiamiento irregular de la política.

“Harasic defiende a corruptos, no a las trabajadoras. Esto no termina con el paro”. Los carteles formaban parte de una movilización de más de dos meses, que al igual que lo ocurrido en 2009, también incluyó una toma de la facultad.

La elección de Harasic era vista con mejores ojos que frente a su competidor, el académico Pablo Ruíz Tagle. Según conocedores de esas votaciones, la elección del decano era mejor vista, precisamente por la cercanía que tenía Harasic con el exdirigiente Gabriel Boric y con Izquierda Autónoma (IA).

Ya en 2017, el académico decidió asumir un rol activo en la causa del exfrentista Jorge Matenuna, quien había sido condenado por el asalto a un banco en Pudahuel. Harasic, incluso, llegó hasta el Centro de Justicia, acompañado de los profesores de la Clínica de Derecho de la Universidad de Chile, donde señaló: “Una sentencia penal gravemente errónea, que declara culpable a un inocente, no sólo atenta contra los derechos humanos, sino que, además, erosiona el sistema democrático. La Universidad de Chile existe y ha sido creada para servir al país”, dijo.

Sin embargo, un año después, Harasic tuvo que renunciar a la dirección de la facultad, en medio de una extendida toma del movimiento feminista de la casa de estudios. Tras su renuncia, el propio Boric -ya diputado- salió a defender su gestión y criticar su salida.

“Creo que dado el sentido de las actuales movilizaciones feministas, no es el mejor momento para una determinación de estas características, sin perjuicio que entiendo la reflexión de fondo que plantea y que nos interpela seriamente”, dijo el 12 de junio del 2018.

La mención de Boric

Ya conocido el indulto de Boric a Mateluna, el exdecano de la facultad de Derecho valoró la decisión del Mandatario. “Siguiendo nuestra convicción, con el grupo de profesores y abogados que desde un inicio hemos actuado, decidimos solicitar a SE. el Presidente de la República, el indulto presidencial, facultad que por imperativo constitucional solo a él le corresponde”, dijo.

Este martes, cuando Boric salió a enfrentar las críticas que llegaron de parte de la Suprema, el Mandatario devolvió el guiño a su viejo conocido: “Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión, como decía el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Davor Harasic, de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran revisar los antecedentes que hay respecto de esto”.

La Tercera PM contactó al abogado, sin embargo, este señaló que no tiene “ninguna cercanía” con el Presidente Boric: “él no fue alumno mío, nunca he tenido una amistad especial con él y no tengo su celular”.