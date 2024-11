“Completamente incomprensible”: María Elena Santibáñez cuestiona actuar del gobierno ante denuncia contra Monsalve

Como algo “completamente incomprensible” definió la abogada María Elena Santibáñez el actuar del gobierno cuando conocieron la denuncia que llevó a Manuel Monsalve a ser formalizado por abuso sexual y violación.

El médico de 59 años fue denunciado por su representada, una asesora de la Subsecretaría del Interior, el lunes 14 de octubre, ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La Moneda tuvo conocimiento de las acusaciones al día siguiente y Monsalve renunció el jueves 17 de octubre al mediodía con una vocería en la sede de gobierno en la que aseguró que no había cometido delito alguno.

La abogada María Elena Santibáñez, querellante en el caso contra Manuel Monsalve, en el Palacio de Tribunales. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

En entrevista con radio Cooperativa la mañana de este jueves, la abogada de la parte querellante valoró que la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconociera en la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados que debieron haber solicitado antes la renuncia al hoy exsubsecretario.

Asimismo, Santibáñez planteó que el gobierno no evaluó adecuadamente las diligencias que estaba desarrollando el fiscal Xavier Armendáriz, autorizadas por la justicia cuando Monsalve todavía era el jefe civil de las policías.

“A mí no me gusta mucho el tema político, pero esta es una cuestión objetiva que la diría respecto de cualquier persona: me parece completamente incomprensible, máxime, y voy a agregar un elemento que lo hace más incomprensible aún: uno puede decir que hay una denuncia y hay que ver qué pasa acá. Uno puede tener esa reacción respecto a cualquier persona. Lo que es incomprensible es que no es que se hayan enterado que existía una denuncia. Se enteraron que había un fiscal con una orden de incautación. O sea, hubo un juez que dio esa orden. Porque para que haya una incautación tiene que haber existido un juez. Entonces, no estábamos hablando solo de una denuncia.