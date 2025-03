Concejal de Estación Central sufre violenta encerrona en Maipú: Fue golpeado y amenazado con armas de fuego

En Maipú, el concejal republicano de Estación Central, Francisco Rodríguez, fue víctima de una violenta encerrona durante la madrugada de este martes donde el grupo de asaltantes estaba equipado con armas de fuego.

El capitán de Carabineros, Pablo Salazar Franzani, relató que los hechos ocurrieron cerca de las 22.30 horas cuando la víctima subía a su vehículo luego de realizar comprar en un local comercial. Esto, a la altura de la intersección entre avenida El Descanso y Longitudinal.

Según relató el mismo concejal: “Estaba estacionado, me había bajado a comprar, un momento de 5 minutos estacionado, cuando se acercó a este furgón por el costado, me bloquearon el paso y se bajaron del vehículo, entregué la llave, me agredieron igual, tengo puntos en la cabeza, estoy golpeado por todas partes”.

En esa línea, el capitán Salazar detalló que los antisociales “lo hacen descender del vehículo a él y la persona que lo acompañaba, lo intimidan con armas de fuego y sustraen su vehículo”. Tras ello, el concejal es auxiliado por bomberos que se encontraban a pocos metros.

Se le da aviso a Carabineros, quienes inician el procedimiento y se informó a todas las unidades de las comunas que están colindantes. Tras unas horas, se logró la recuperación del vehículo por parte de los uniformados en la comuna de Cerro Navia.

“En su huida, una vez que habían ejecutado el robo, aparentemente pierden el control del móvil y chocan con un árbol y ahí es donde se dan a la fuga del lugar y es momento en los cuales el carabinero logra la recuperación del vehículo sustraído a la víctima”, señaló el capitán Salazar.

A raíz de la gravedad de sus heridas, la autoridad comunal fue trasladada hasta Hospital del Carmen en la misma comuna de Maipú. Desde Fiscalía se instruyó trabajar en el sitio del suceso para dar con la identificación y paradero de los sujetos.