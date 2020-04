Confusam cifra en 100 los funcionarios con coronavirus: Dos se encuentran en estado grave

Actualmente son 100 los funcionarios de la Salud que se encuentran -a nivel país- diagnosticados con Covid-19. Además, 117 se encuentran a la espera del resultado del examen y un total de 1.251 permanecen en cuarentena.

Así lo dio a conocer a La Tercera la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores.

De los funcionarios contagiados, sostuvo, hay cuatro hospitalizados y dos de ellos se encuentran graves.

Según denuncia Flores, para poder atender a los pacientes no estarían recibiendo el equipamiento necesario y, por tanto los funcionarios, ponen en riesgo su salud y y la del resto.

“Nosotros no contamos con el material que se requiere y que el Gobierno ha anunciado que han comprado millones. En la realidad nosotros no lo estamos viendo en la atención primaria”, sostuvo. “Solamente están entregando muy pocos para los equipos clínicos que pueden estar en contacto con alguna sospecha, pero a los funcionarios que están dando la atención día a día, ya sea en puerta, en visita domiciliaria y otros, solamente se le entrega una mascarilla clínica -que no dura más de dos horas- y un par de guantes clínicos, pero protección real no”.

Además de esto, indicó, hay 17 establecimientos de Atención Primaria de Salud que han debido ser cerrados por ser foco de contagio en el equipo de Salud.

“Yo no sé qué van a esperar si ya tenemos en la salud primaria 17 centros cerrados. ¿Qué espera el gobierno, que haya más contagiados? De verdad que nosotros nos preguntamos qué está pasando”, sostuvo.

Según agregó, existen algunos alcaldes que se han encargado de comprarles el equipamiento que requieren para prevenir contagios cuando atienden a pacientes, pero que sin embargo, “son los menos”.

“Aquí la responsabilidad es del Gobierno y de los alcaldes, porque también los alcaldes se tienen que preocupar de tener a sus funcionarios con las medidas de protección, con el resguardo que se requiere", señaló Flores, añadiendo que si las cosas seguían como estaban “esto se nos dispara fácilmente (...) y si tenemos demasiados trabajadores contagiados y en cuarentena, ¿quiénes van a atender a la población que va a recurrir a la salud pública?”.

Flores indicó que, hasta la fecha, han ofrecido su participación en las instancias que actualmente existen para discutir y coordinar el plan de acción contra el Covid-19, como la Mesa Social, pero que no han recibido respuesta por parte del Gobierno.

“Nosotros le hemos ofrecido toda la colaboración a este Gobierno, al Ministerio de Salud”, indicó. “Hasta el día de hoy ni el subsecretario ni el ministro me han dicho ‘tengamos una reunión virtual para ver en cómo en conjunto enfrentamos esto’” .