De Chile a Harvard o Chicago: el salto de 19 jóvenes que estudiarán en las mejores universidades de EE.UU.

Las universidades estadounidenses se han destacado como casas de estudio de excelencia académica, liderando generalmente los rankings mundiales de educación superior. El Top Global Universities 2025, por ejemplo, da cuenta de que 25 instituciones de ese país se posicionaron entre las 100 mejores del mundo. Y hoy un puñado de chilenos mira a algunas de ellas de cerca.

Entre estas se encuentra la Universidad de Chicago. Hasta ahí llegará Colomba Cubillos (19), una joven de Ñuñoa que iniciará el 30 de septiembre sus estudios en economía en esta institución.

Cubillos quería estudiar desde pequeña en el país norteamericano: “Siempre tuve la idea, desde los 12 años, pero mi gran problema era el inglés. Mi colegio nunca tuvo un enfoque de doble idioma, entonces esa era mi mayor barrera. Pero llegó la pandemia y me puse full a estudiar inglés”, comenta a La Tercera.

Ella llegará hasta Estados Unidos gracias al apoyo de EducationUSA, una oficina del Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos que durante varios años ha orientando a jóvenes estudiantes que quieren estudiar en el gigante norteamericano. La agencia, además de asesorar de forma gratuita, cuenta con tres programas exclusivamente pensados para estudiantes en sus últimos años de enseñanza media. Uno de esos es Fondos Oportunidad, que ayuda a estudiantes sobresalientes con limitada solvencia económica en sus postulaciones -considerando que algunas universidades cobran por postular-, además de asesorar y preparar a los aspirantes.

La entidad comenta que este año son 19 estudiantes que entraron a universidades de excelencia, tanto con becas completas o ayudas financieras, como Dartmouth, John Hopkins, Duke, Notre Dame, Harvard, Southern Florida o Washington and Lee.

Otra de ellas es Angeline Morgado, quien llegó a Chile a los 12 años junto a sus padres desde Venezuela. Por sus labores como activista y vocera de América Solidaria Chile, obtuvo una beca completa en la Universidad de Wisconsin-Madison, institución posicionada como la número 50 de Estados Unidos según Forbes y 116 del mundo, arriba, por ejemplo, de la Universidad de Chile (139): “Busqué universidades que estuvieran cerca de áreas donde la ciencia política fuera algo importante, buenos departamentos de ciencia política o de estudios globales, universidades que buscaban innovar, y de esas postulé a la que voy”, cuenta.

Parte de las motivaciones para estudiar en Estados Unidos, además del prestigio académico, tiene que ver con el proceso de postulación. Este, a pesar de su complejidad, no solo tiene en consideración pruebas estandarizadas como en Chile. Las universidades también realizan entrevistas a los postulantes, considerando sus actividades extracurriculares.

“Creo que lo que me abrió las puertas es que no solo valoraban el tema académico, sino que valoraban lo que hacía como persona, lo que he hecho, mi familia, un grupo muy grande de cosas que no solo involucraba alguna prueba, sino todo lo que hemos trabajado y nuestros intereses”, se extiende Cubillos.

Colomba Cubillos estudiará en la Universidad de Chicago y Angeline Morgado inició sus clases en la Universidad de Madison-Wisconsin.

Miguel Huerta, director de EducationUSA Chile, explica que “distinto a cómo uno postula a las universidades en Chile, donde se consideran las notas de enseñanza media y el puntaje que uno obtiene en la PAES, en Estados Unidos tienen una admisión que se llama holística, que mira a la persona más allá de lo que son las notas. Les interesan las notas, pero también otras cosas que han hecho fuera del colegio: actividades extracurriculares, entrevistas, pasiones, ensayos”,

Uno de los factores que motiva a varias personas a postular es la flexibilidad que tienen las universidades estadounidenses en lo que se refiere a la elección de carrera: “Tú no necesitas tener claro cuál es la carrera que quieres hacer. Puedes postular como indeciso y elegir la especialidad después, y da lo mismo, porque una vez que entraste, tienes los dos primeros años para explorar las carreras que te interesan, y al final de tu segundo año te decides”, detalla Huerta.

EducationUSA, en tanto, realiza entrevistas a los interesados en los programas para asegurarse de que tengan un buen currículum que los haga destacar en su postulación y, por consiguiente, puedan conseguir becas completas y ayuda financiera, ya que los valores de arancel son diez veces mayores que los de las universidades chilenas, pero con este tipo de ayuda llegarían a pagar menos que en Chile. Por ejemplo, Cubillos consiguió una beca que cubre el 97% de sus gastos, entre colegiatura, hospedaje, comida, pasajes y visa, entre otros.

Al igual que Colomba y Angeline, ya son varios los estudiantes que han logrado entrar a universidades de prestigio académico. Santiago Salazar y Nicolás Andrade, por ejemplo, fueron aceptados en la Universidad de Harvard y actualmente están cursando segundo y tercer año, respectivamente, en la institución.