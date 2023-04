“Deben garantizar el derecho a la educación”: senadores RN envían carta a ministros Tohá y Ávila tras suspensión de clases por funerales narco

Una carta dirigida a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y a su par de Educación, Marco Antonio Ávila, enviaron este jueves los senadores de RN Manuel José Ossandón, Paulina Núñez y José García Ruminot. ¿La razón? Emplazarlos a garantizar el derecho a la educación, luego de una serie de incidentes de violencia en distintas partes del país que han obligado a a suspender las clases.

En el texto, por ejemplo, se alude a un funeral narco en Valparaíso el 21 de marzo que afectó al sector de Playa Ancha, también lo ocurrido el 13 de abril en el colegio Arcángel Gabriel de Pedro Aguirre Cerda, el que suspendió las clases también por un funeral. Asimismo, se menciona el incidente de esta semana en Calama, donde se suspendieron las clases por un ataque a un cuartel de Carabineros y a un terminal de buses.

En este contexto es que en la misiva los parlamentarios piden medidas para garantizar la seguridad con el objetivo de resguardar el derecho a la educación. “Los hechos son preocupantes, porque no solo grafican la gravedad de la crisis de seguridad, sino que demuestran que actualmente en Chile se está vulnerando el derecho a la educación. Nuestros niños, niñas y adolescentes se ven imposibilitados de estudiar por la inacción de las instituciones del Estado. En particular, es deber del gobierno dar las garantías a las comunidades educativas para que las clases no queden supeditadas a la voluntad de los delincuentes”, dice la carta.

Finalmente, se concluye con una petición a ambos ministros para liderar una agenda de protección al derecho de educación ante la violencia, “con el propósito de poner a los estudiantes primeros en la fila; nos ponemos a disposición de una agenda legislativa que permita proteger a toda la comunidad educativa y entregue certezas a las familias de la continuidad del proceso educativo”.

Hasta ahora, la derecha ha buscado mantener en agenda una ofensiva en seguridad. Hace unos días también emplazaron al Ejecutivo por medidas en materia de migración.