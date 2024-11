Defensa de Jorge Valdivia ratifica que presentará recurso de amparo por su reingreso a cárcel de Rancagua.

La abogada defensora de Jorge Valdivia, Paula Vial, ratificó la decisión de presentar un recurso de amparo por el reingreso a la cárcel de Rancagua del exfutbolista para cumplir la medida de prisión preventiva, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revirtiera la cautelar de arresto domiciliario que pesaba sobre el exseleccionado nacional.

Jorge Valdivia, imputado por delitos de violación en contra de dos víctimas, había abandonado el recinto penal el pasado 5 de noviembre -tras cumplir 12 días en prisión preventiva- luego de que el 8° Juzgado de Garantía decretara que el deportista se mantuviera con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a ambas víctimas.

Sin embargo, este jueves el tribunal de alzada volvió a decretar la máxima medida cautelar tras revisar un recurso presentado por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Respecto a esto, en entrevista con La Tercera, Vial señaló que “hay falta de fundamento y errores en la resolución”, afirmando que se encuentran trabajando para ingresar un recurso de amparo que revierta la medida.

“Consideramos que su privación de libertad es ilegal. No solo es que no correspondía, sino que derechamente es una determinación ilegal”, afirmó la abogada.

En ese sentido, criticó la posición del Ministerio Público, quienes afirmaron que existe “un patrón de comportamiento” de parte del exfutbolista, siendo este uno de los argumentos utilizados para que este volviera a prisión. “No hay ninguna similitud en los casos, ninguna”, señaló Vial.

“Imagínate que el Ministerio Público ha llegado al absurdo de decir que la similitud es que tuvieran relaciones sexuales no consentidas. ¡Pero si ese es el delito que están acusando! No hay tal patrón. No lo hay en muchos detalles”. aseveró.

Cabe señalar que la Corte de Apelaciones, presidida por el juez Alejandro Rivera, falló por unanimidad a favor de cambiar la medida cautelar, resolviendo que el exseleccionado nacional volviera a la cárcel a la que ingresó el pasado 22 de octubre, donde se mantuvo por 13 días.