Defensa de Martín Pradenas solicita al tribunal excluir parte de la acusación presentada por la familia de Antonia Barra

Durante esta jornada, en el Juzgado de Garantía de Temuco, se realizó la audiencia de juicio oral contra Martín Pradenas Durr, quien es acusado por la fiscalía por los delitos de abuso sexual reiterado y violación, que habría perpetrado entre 2010 y 2019 en Temuco y Pucón.

Una de las denuncias es la supuesta violación a Antonia Barra, el 18 de septiembre de 2019, ocurrida en esta última ciudad. La joven se quitó la vida tres semanas después. Durante la tramitación del caso surgieron otras cinco víctimas que dijeron haber sido violentadas por el mismo imputado.

En la audiencia, el Juez de Garantía de Temuco Alfredo Cox escuchó las incidencias procesales de la causa planteadas por los intervinientes. El abogado defensor Gaspar Calderón solicitó eliminar varios párrafos de la acusación presentada por el abogado querellante, señalando que “muchas de ellas correspondían a especulaciones sobre los hechos indagado por el Ministerio Público”.

“Se expusieron los argumentos en esta audiencia para que la acusación efectivamente se ajuste a la ley. Esto no es una decisión de sentimientos, de sensaciones”, dijo el abogado, y añadió “nadie sabe lo que hay hasta que se vea en el juicio, eso no es parte de los hechos, son especulaciones respecto de lo que ha salido en los matinales, la publicidad. Lo que especula la gente en la calle y la gente no ha visto el juicio”.

Por su lado, el abogado querellante Alejandro Guzmán, quien representa al padre de la joven, sostuvo que “a su entender nuestro escrito de acusación iría más allá de lo que exige la ley. A juicio de nosotros es un argumento totalmente improcedente”. Agregó que “lo que a él no le gusta aparentemente es la indicación expresa de la privación de la razón, del estado de ebriedad con que Antonia estaba ese día y principalmente son esos los párrafos que pide eliminar”.

La audiencia terminó con un receso hasta mañana a las 9 horas, oportunidad en que el juez Alfredo Cox deberá resolver si acoge la petición de la defensa de Martín Pradenas Durr, para quien se solicita un pena de presidio perpetuo calificado.

En tanto, el juez que había sido designado para el caso, Federico Gutiérrez Salazar, se inhabilitó a petición de los abogados de una de las víctimas. Los profesionales acusaron una relación laboral entre el magistrado y uno de los abogados defensores en 2014.