“Déjà vu” del caso Monsalve: el telefonazo de Cordero a Cerna y cómo se gestó la renuncia de la exjefa de Inteligencia de la PDI

Desde que estalló el caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve -formalizado por violación y abuso sexual-, La Moneda ha intentado separar aguas y alejarse del proceso judicial que atraviesa el otrora militante socialista. Autoridades y funcionarios, en distintas instancias y con diferentes niveles de profundidad, han ido aportando los elementos con los que cuentan, pero siempre intentando salir de la “crisis” con rapidez. De hecho, ya nadie en Palacio reconocer haber sido o ser cercano a la alicaída exautoridad.

Por lo mismo, la noticia -dada a conocer por La Tercera- de que el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, había decidido recontratar a Cristina Vilches, exjefa de Inteligencia que a petición de Monsalve desplegó gestiones de funcionarios de esa rama previo a la denuncia de violación, cayó de pésima manera en el seno del Ejecutivo.

Y es que la determinación del mandamás de la policía civil reinstaló rápidamente los cuestionamientos en torno al rol que en el pasado tuvo la institución, que responden civilmente al Ministerio de Seguridad Pública. Porque más allá de que no hubiese impedimento legal para que Vilches se reincorporara a la institución, en esta oportunidad como asesora a honorarios por $2.400.000 mensuales, resultaba “incomprensible” que esto se hiciera a sólo seis meses de que se informara su “retiro absoluto” por falta de prudencia en el caso que aquejó al exsubsecretario.

El hecho, además, revivía interrogantes en torno a cuánto sabía el Ejecutivo. ¿Cerna consultó esto con La Moneda? ¿Visó Palacio la reincorporación de Vilches? Eran interrogantes a las que tendrían que volver a enfrentarse, como si fuera un verdadero “déjà vu” de lo vivido hace algunos meses en el Gobierno.

Pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez -según insisten fuentes consultadas por este medio-, Cerna no había informado de su decisión, por lo que no sólo había sorpresa entre el oficialismo sino que también profunda molestia por el “error no forzado” del jefe policial.

Y aquello no quedó sólo en comentarios de pasillo en La Moneda, pues el propio ministro Luis Cordero le transmitió el malestar al director general, tanto públicamente como en privado.

Según conocedores de las acciones emprendidas por el secretario de Estado, fue tras el punto de prensa que brindó desde el Congreso que tomó contacto directo con Cerna para pedirle explicaciones. A eso de las 20.30 horas, tomó el teléfono y lo llamó.

Quienes estuvieron al tanto de esa comunicación aseguran que el ministro escuchó atento las razones que el detective tuvo para recontratar a Vilches, aunque le retrucó los argumentos.

Según las mismas fuentes, Cordero le evidenció que más allá de que la exjefa de Inteligencia contara con las credenciales para apoyar como asesora tras su llamado a retiro, la decisión no era comprensible considerando el contexto, que resultaba un sinsentido, por lo que rápidamente le pidió que la situación se revirtiera.

En ese entendido, el abogado le transparentó que la permanencia de Vilches en la institución era insostenible y que debía tomar las medidas, a lo que Cerna acató.

De hecho, 20 minutos más tarde, a eso de las 20.55 horas, desde la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la PDI se dio a conocer un comunicado donde se explicitaba que Cristina Vilches había renunciado al puesto.

Fuentes de la institución policial, eso sí, aseguran que esta determinación había sido comunicada mucho antes por la propia Vilches a Cerna, y que este no debió hacerle requerimientos. Principalmente porque la mujer vio la batahola que se estaba generando en el Congreso y no quiso revivir la exposición que ya había vivido en octubre con el caso Monsalve en pleno.

Además, desde las mismas filas afirman que si bien se comprende el reproche sobre el contexto, recalan que el único motivo de la contratación era el apoyo que la profesional entregaría dados sus siete años de experiencia en materia de Inteligencia. No previeron, reconocen, el flanco que se abriría

Destrabar el conflicto

Para La Moneda era fundamental que la PDI aclarara rápidamente el asunto y que ellos mismos se hicieran cargo públicamente tanto de las responsabilidades como de las explicaciones del caso.

Aquello, aseguran fuentes oficialistas, porque había que evitar que el tema, que reinstalaba el caso Monsalve en la esfera pública, siguiera trayendo costos para la administración del Presidente Gabriel Boric.

Sin ir más lejos, desde el Ejecutivo sostienen que este viernes 25 de abril, tras su llegada desde Brasil, el Mandatario tiene programada una pauta en San Ramón, donde inaugurará un nuevo cuartel de la PDI.

Ahí están convocados Cordero, Cerna y otras autoridades, por lo que el tema de la recontratación de Vilches tenía que estar despejado a la brevedad.

Si bien por el momento el único contacto de entre el ministro y el director general de la PDI fue de manera telefónica, no se ha descartado un nuevo intercambio entre ambos. Esto, porque las arremetidas de la oposición por el asunto no han cesado.