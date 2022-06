Detienen a juez de garantía de Curicó por presunto hurto de mercadería en un supermercado

Este miércoles pasará a control de detención un juez de garantía de Curicó luego de que durante la jornada fuera detenido por guardias de un supermercado de la cadena Jumbo ce esta ciudad, quienes lo acusaron de hurtar mercadería por un valor superior a los $ 300 mil.

Todo se registró cerca de las 15 horas, luego de que el magistrado, identificado con las inciales P.N.F., cancelara algunas especies en una de las cajas del establecimiento, pero, según constató personal de seguridad del recinto, no pagó otras que llevaba en la parte inferior del carro de compras.

Esto habría quedado registrado por cámaras de seguridad del supermercado, por lo que los funcionarios de seguridad procedieron a la detención del juez. Tras detectar las especies no pagadas, que fueron avaluadas en $ 307.143, solicitaron la presencia de Carabineros.

Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la policía uniformada procedió a la detención del sospechoso, para luego trasladarlo a una unidad policial.

Según consigna el portal Prensa Curicó, el abogado del juez, José Luis Cisternas, señaló que todo se trató de un mal entendido. “Se produjo una confusión en la línea de caja con unas bolsas de empaquetado en que no todos los productos fueron pasados por caja”, indicó.

“Hay cámaras en que, es evidente que no se actúa de mala fe, no hay nada escondido en las ropas ni que pudiese uno colegir un dolo destinado a hurtar cosas”, sostuvo el defensor del magistrado, quien agregó que “las propias imágenes dejan en evidencia que se trató de un procedimiento de compra normal en que no fueron pasados todos los productos, dada la premura con la que se estaban efectuando algunas compras por parte de mi representado”.

En este sentido, Cisternas agregó que “creo que pudo haberse resuelto con mejor voluntad de parte del supermercado Jumbo, y, entendemos que desde ese punto de vista el hecho llama más la atención porque el involucrado en este incidente es un magistrado, que por la gravedad misma que el hecho amerita”.

Por su parte, el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, Gerardo Bernales, señaló que “en esto hay dos órdenes de situaciones, la primera la parte de la investigación penal la cual lleva a cabo el Ministerio Público con total Independencia son ellos los que están investigando. Ellos tomarán las medidas y las decisiones que estimen que corresponden al caso en concreto”.

Agregó que “en el segundo ámbito, en la parte interna, evidentemente el hecho del cual hemos tomado conocimiento es de la mayor y extrema gravedad y nosotros vamos a iniciar la correspondiente investigación administrativa interna con el objeto de esclarecer no sólo el tema penal que le corresponde al Ministerio Público, sino que esclarecer nosotros la parte administrativa y tomar las medidas que correspondan en este caso”.

El juez fue llevado a la Primera Comisaría de Curicó y en horas de este miércoles pasará a la audiencia de control de detención a solicitud de la Fiscalía de Flagrancia.