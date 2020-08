Detienen a Patricio Maturana, excapitán de Carabineros y “principal imputado” por lesiones graves que causaron ceguera a Fabiola Campillai

La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones detuvo a Patricio Maturana, ex capitán de Carabineros imputado por las graves lesiones causadas a Fabiola Campillai el 26 de noviembre del año pasado, las que provocaron la ceguera total de la mujer.

Según explicó la Fiscalía Metropolitana Occidente, la detención del “principal imputado” se produjo “ayer, pasadas cerca de las 23:00 horas”, tras una investigación desarrollada por la unidad de Alta Complejidad.

El arresto se produjo en la ciudad de Curicó.

Consultado al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, comentó en T13 Radio que “tanto el Gobierno ha puesto la información que está disponible. La investigación debe determinar si esos hechos constituyen delito y quienes son los responsables. Ojalá se esclarezcan lo antes posible los medios”.

“Es importante que la justicia actúe y que esclarezca quiénes actuaron en los hechos”, expresó Galli.

“Tenemos un resultado de la investigación que es preliminar, de una persona que ya no pertenece a Carabineros de Chile. Este es un hecho lamentable, que le costó un dolor inmenso a una persona, producto de las manifestaciones y del actuar de graves desórdenes públicos, de las fuerzas policiales. Lo que corresponde es que las investigaciones avancen”, añadió más tarde en un punto de prensa

“La dirección de la investigación le corresponde a la Fiscalía. Por lo tanto, dejemos que la justicia actúe. Es importante que se determine las responsabilidades de quienes pudieron esta involucrados en el hecho”, agregó.

“Antes de sacar conclusiones, lo importante es que la justicia actúe, que determine si es responsable o no, y que si es responsable se le sancione en derecho”, complementó.

Se espera que Maturana será formalizado durante las próximas horas como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

Cabe consignar que Maturana, quien integraba la 14° Comisaría de San Bernardo, fue desvinculado de Carabineros la semana pasada no por disparar la lacrimógena que dejó ciega a Fabiola Campillai, sino por el resultado del sumario que arrojó que él y otro capitán no prestaron auxilio a la víctima.

Detención de Patricio Maturana.

“Justicia sería que los culpables de lo que me pasó estuvieran en la cárcel, hicieran una pena efectiva, no en su casa ni firmas ni arresto domiciliario, porque ellos me arruinaron mi vida y la de mi familia (...) No hay forma de reparar esto, pero sí estando presos ellos nos vamos a asegurar que ellos no vuelvan a hacer lo que hicieron, porque ellos son un peligro para la sociedad”, declaró Fabiola Campillai el pasado 16 de agosto.

Se determinó mecanismo del disparo

La jefa de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), Carolina Namor, explicó que “hemos podido determinar el mecanismo del disparo, el tipo de lesión desarrollada y el arma utilizada para el disparo”.

“En los procesos investigativos recopilamos información y se analiza, lo que nos permite llega a un resultado que va a ser puesto en conocimiento del Ministerio Público. Los antecedentes específicos serán dados a conocer en la audiencia de formalización”, añadió.