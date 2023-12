El estremecedor relato de la mamá de Narumi en juicio contra Nicolás Zepeda

Octavo día del juicio de apelación contra Nicolás Zepeda en Francia.

En esta ocasión, la madre de Narumi Kurosaki, Taeko Kurosaki, fue quien prestó su testimonio, recordando cómo conoció al chileno y rememorando los días previos a la desaparición de la joven japonesa, en 2016. Asimismo, la mujer entregó un estremecedor relato de su presente debido a la muerte de su hija.

De hecho, ayer, en momentos en que Zepeda era interrogado, la madre de la japonesa sufrió una descompensación y la audiencia debió ser suspendida.

“Desde 2016, hace hoy 7 años, nuestra familia ha contado con la ayuda de innumerables personas en todo el mundo que han apoyado y trabajado para encontrar la verdad detrás de este caso y se los agradezco de todo corazón. Durante estos 7 años, me pasó que perdí completamente el uso de mi voz. Ya no podía hablar. Hace poco que comencé a hablar de nuevo, pero las palabras no salen fácilmente”, dijo la mujer, según publica France 3.

“Perdí a mi madre cuando tenía 21 años. Eso es demasiado joven. Y siempre me arrepiento de no poder agradecerle por darme la vida. Cuando tuve a Narumi, para mí, ella era una reencarnación de mi madre”, continuó.

La madre describió a su hija como una mujer “seria, trabajadora y de inteligencia ilimitada”. También dijo que Narumi sufrió de acoso escolar durante su infancia. A continuación, entre lágrimas, señaló que uno de los sueños de Narumi era estudiar en el extranjero. Sin embargo, Zepeda se oponía a esto.

Su impresión de Zepeda

La mujer contó cuál fue su primera impresión al conocer a Zepeda: “La primera impresión que tuve, lo diré con franqueza. Todos en Japón tenemos una cara relativamente plana. Su rostro estaba bien esculpido. Me pareció un chico guapo, agradable y amable. Solo una cosa me llamó la atención. Este chico no me saludó. Tuve que digerir mi sorpresa a mi manera. Me dije que era porque era japonesa que no se atrevió a saludarme”.

Luego, relató un episodio donde comieron juntos. Ahí, le habría dicho que su madre proviene de una familia rica. “Me quedé estupefacta porque en Japón no hablamos de nuestra familia rica“.

La mujer describió a Zepeda como un “hombre poco confiable” y posesivo con su hija. La madre comentó que el imputado intentó impedir el viaje de Narumi a Francia. “Él no puede tolerar un día lejos de mí”, fue una de las respuestas de Narumi a su madre.

El 3 de diciembre, un día antes de la desaparición, fue el último día en que la madre y su hija tuvieron contacto. “Durante cinco días, no hubo mensajes de Narumi. Le envié muchos mensajes para saber cómo estaba. Mis mensajes nunca fueron leídos y no obtuve respuesta “. Luego, el 10 de diciembre recibió “un mensaje misterioso” que decía “no te preocupes, está bien. Perdón por no escribirte. Mi novio es muy posesivo”.

Intentó quitarse la vida

El 14 de diciembre de 2016 Taeko se enteró de la desaparición oficial de su hija. ‘”Como loca repetí su nombre. Narumi, Narumi, mantente con vida”.

“Estoy psicológica y físicamente destruida. Los periodistas no nos dejaban ir. Los correos, el teléfono. Me encerré en mi habitación muchos meses, en completa oscuridad. Rodé por el suelo y me aislé por completo de este mundo espantoso. Nunca podré volver a trabajar en el resto de mi vida “.

Incluso señaló que buscó quitarse la vida. “Una vez tuve que saltar de un coche en marcha. Pero solo tenía heridas. Me estrangulé muchas veces. Pero no tenía fuerzas suficientes para suicidarme sola. Cada vez, cuando volví en sí, le pedí perdón a Narumi por haber fallado en mi acción. No pude saborear el horrible sufrimiento que tuvo que soportar. Incluso hoy, sigo pidiéndole perdón. Me golpeé la cabeza contra el suelo, en paredes.”

“¡Este hombre nunca dirá la verdad hasta el final de su vida!”, dijo, y agregó: “Desde que escuché esta horrible noticia, no he podido alimentarme. Me es imposible dormir. En dos meses perdí 17 kilos”.

Encuentro con Zepeda en Chile

La madre de la japonesa comentó que consideró viajar a Francia para intentar encontrar a Narumi. Finalmente, en junio de 2017, viajó a Chile para buscar pistas y enfrentar a Zepeda.

“Quería ver cómo Zepeda seguía viviendo. Lo encontré y lo seguí. En un momento se dio cuenta de que yo lo estaba siguiendo”, dijo en parte de su relato.

“Nos encontramos cara a cara. Él tenía la mirada sorprendida y luego me miró fijamente. Lo miré fijamente y, mirando hacia abajo, continuó su camino para evitarme”, comentó la mujer.

Taeko afirmó que regresó a Chile en octubre de 2017 y luego en julio de 2018. “Nosotros tres, la familia de Narumi, fuimos asesinados indirectamente. Tenemos una desconfianza terrible hacia los hombres. Mis hijas se niegan a casarse”, remató la mujer.