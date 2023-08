El invierno más lluvioso en 14 años: RM registra más de 50 mm de agua caída en 36 horas y gobierno entregaría líneas de la reconstrucción este viernes

“De las más fuertes de los últimos años”. De esa manera los expertos definieron las lluvias que cayeron sobre la Región Metropolitana (RM) este miércoles y que provocaron la anegación de calles, corte de rutas, inundaciones en pasos bajo nivel, semáforos apagados y desprendimientos de tierra. Hasta las 18:00 horas de este miércoles, la capital sumó 53,5 mm en los últimos días (41,1 mm el martes, 12,4 mm este miércoles). Además, la capital acumuló 186,7 mm de agua caída durante el invierno (meteorológico y astronómico), convirtiéndolo en el más lluvioso en 14 años, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Un fenómeno que había comenzado a anunciarse el fin de semana y que se produjo más tarde de lo proyectado, pero que de todas maneras afectó a la capital y en gran medida a las comunas de la periferia. La lluvia que cayó durante toda la noche del martes y la madrugada del miércoles hizo estragos tempranamente en La Reina, donde un socavón de aproximadamente 10 metros afectó a un domicilio y sus habitantes, mientras que el colapso de las alcantarillas pasó a ser un evento común en Las Condes y otras zonas de la región.

Las lluvias también golpearon a los sectores cercanos a la cordillera como San José de Maipo y Pirque. A través de un video, el gobernador regional, Claudio Orrego, sostuvo que “ha llovido muchísimo en la parte alta de Santiago y, sin embargo, no tenemos ni material ni agua acumulada, es decir, las piscinas (de la Quebrada de Macul) están cumpliendo su rol de resguardar la seguridad de las personas”. Sin embargo, horas más tarde se debió evacuar a 13 familias del sector Los Corrales y un hogar de ancianos debido a alertas de inundación y deslizamiento de tierra.

Desde el puente mecano de San Alfonso, comuna de San José de Maipo, el Presidente Gabriel Boric se refirió a las comunidades que han quedado en zonas de aislamiento, con quienes se ha trabajado para que existan helicópteros disponibles tanto de Carabineros como de Fuerzas Armadas para llegar a ellos. “Con la gran mayoría de las comunidades hay una comunicación permanente con las juntas de vecinos en donde se están monitoreando las necesidades y en los casos más críticos, por ejemplo los pacientes que requieren diálisis, se están haciendo los traslados vía aérea”, señaló.

Por la turbiedad en el Maipo y el Mapocho, Aguas Andinas inició en la madrugada el uso de sus estanques de reservas para dar continuidad a su servicio. Los estanques otorgarían 37 horas de autonomía de suministro a la región. No obstante, los cortes de agua para la región quedaron descartados en horas de la tarde por la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien afirmó que en Aguas Andinas dan el evento por superado. “No tenemos el riesgo de corte de agua potable. La turbiedad del río está controlada y tenemos los respaldos suficientes para asegurar la continuidad del agua potable”, destacó.

Desde el pasado sábado 19, la RM se ha mantenido con alerta amarilla por el evento meteorológico que afecta a la zona centro-sur del país. Actualmente la región mantiene 124 albergados, 112 personas aisladas y se han evacuado a 20 personas. Respecto a las viviendas, la región registra 39 con algún daño menor, mientras que el Acceso Sur también sufrió los estragos de las precipitaciones: el tránsito se vio suspendido entre el kilómetro 9 y 7, a la altura de Domingo Tocornal, debido a la inundación de la autopista. En tanto, Senapred solicitó la evacuación del sector de la Manresa (donde viven 29 familias), en Talagante, por un posible desborde del río Maipo.

El canal Santa Marta, en la comuna de Maipú, presentó un importante aumento en el flujo de su caudal, lo que generó preocupación por un eventual desborde. Anoche, el alcalde, Tomás Vodanovic, y la delegada presidencial Constanza Martínez monitorearon la situación. Incluso lo hicieron por algunos minutos junto al Presidente Boric y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Ahí, el jefe comunal dijo que “hemos estado trabajando en los nueve puntos que tenemos identificados en Maipú y también en los 11 campamentos”.

El Ministerio de Educación suspendió las clases en 11 comunas de la región: Alhué, Buin, El Monte, Isla de Maipo, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Santiago y San Pedro. Asimismo, se informó que 36 establecimientos educacionales presentaron daños en sus infraestructuras. Para la jornada de este jueves, la cartera señaló que estará informando sobre la suspensión de clases dependiendo de la evolución del sistema frontal, aunque desde la DMC ya anuncian que las precipitaciones deberían ir a la baja y el fin de semana solo tener días nublados con temperaturas entre 6° y 18° grados.

Regiones y la crítica de alcaldes

Según un nuevo reporte de Senapred, se informó que hasta este miércoles se contabilizaban tres personas fallecidas, 1.265 albergadas, 42.392 aisladas y 31.863 evacuadas. En relación a las viviendas, 19.072 presentan daño menor, 2.789 daño mayor, 24 fueron destruidas y 1.509 están en evaluación. Las luces del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) se han activado en 170 oportunidades, con motivo de reforzar los procesos de evacuación coordinados en terreno en distintos sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

La comuna de Santa Cruz (O’Higgins) amaneció con el 90% del sector bajo el agua debido al desborde del río Tinguiririca, el mismo que provocó las inundaciones en junio pasado. Hasta el cierre de esta edición, la región presentaba 1.935 damnificados, 312 personas aisladas y 232 albergados. Tal situación provocó que el alcalde de la comuna, William Arévalo (Ind.) descargara contra el gobierno su enojo por la nula ayuda en la zona. “Tenemos 50 centímetros de agua, los vehículos municipales no pueden pasar a todos los lugares”, afirmó. Y continuó: “Siempre que hemos pedido invertir recursos preventivos, nunca se hace, nunca hay, pero asignaciones directas a fundaciones, donde se roba la plata, sí hay, todos los días”.

Horas más tarde, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó las críticas y respondió que la ayuda no se puede enviar si los municipios no especifican necesidades. “A quienes aparecen muchas veces en los medios diciendo que están solos, que la responsabilidad de esa persona, particularmente de ese alcalde, justamente es presidir el consejo y el comité de gestión de riesgo en esa comuna y por tanto no es posible enviar ayuda si ese comité comunal no levanta las necesidades de esa comuna”, señaló Monsalve tras la reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Los ejes para una tercera reconstrucción

Por la tarde, la ministra Vallejo se refirió a las primeras lineamientos que ha tomado el Gobierno junto a los ministerios de Economía y la delegada de la Reconstrucción y ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, para hacer frente a los estragos provocados por el sistema frontal.

“Tomamos varias definiciones, una de aquellas que durante el día de hoy el Presidente de la República va a hacer anuncios adicionales para las ayudas tempranas, tanto a las personas como los municipios; se está trabajando en eso con sus colaboradores”. Y agregó que los anuncios se extenderán hasta el viernes de esta semana. “El día de mañana (jueves) también vamos a poder detallar un poco más sobre aquello con el Comité de Ayudas Tempranas y el día viernes vamos a tener un balance general, tanto de lo que ha sido el despliegue del Estado para la emergencia. Recordar que tuvimos incendios, el primer sistema frontal con las inundaciones en el mes de junio, y este nuevo, entonces hemos tenido que desplegarnos para esas tres emergencias y además los procesos de reconstrucción de las dos primeras y de lo que va a venir”, expuso Vallejo.

En esa línea, adelantó que el viernes se podrán dar luces de cómo se va a seguir enfrentando esta situación de cara al proceso de reconstrucción.