“El Pleno no ha adoptado ninguna decisión”: Melo descarta que remoción de Vivanco de la Suprema ya esté acordada

La ministra María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, se refirió la tarde de este viernes en el Palacio de Tribunales a la recepción del escrito de respuesta que la defensa de Ángela Vivanco presentó al cumplirse el plazo de 25 días dispuesto por el Pleno del máximo tribunal en el marco del cuaderno de remoción contra la suspendida magistrada.

En su vocería, Melo dio cuenta de las etapas que debieran seguir del proceso, descartando que la remoción de su colega sea algo que ya esté decidido.

“¿Cómo vamos a tener redactado un fallo si todavía no conocíamos lo que ella está planteando y tenemos que hacernos cargo de lo que ella plantea? Yo no he visto ningún fallo. Así es que yo por lo menos doy fe en lo que a mí corresponde, de que el Pleno no ha adoptado ninguna decisión. No se ha redactado nada. Estábamos esperando la llegada de la contestación y en su momento se redactará conforme a la decisión que adopta el Tribunal Pleno”, recalcó.

Cristóbal Osorio, abogado de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco presenta su defensa en la Corte Suprema. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

En esa línea, a minutos de que el abogado Cristóbal Osorio hiciera ingreso del documento, Melo anticipó que “lo más probable” es que en el Pleno ordinario del lunes 7 de octubre se analicen las solicitudes que hayan sido planteadas por la defensa en su escrito, para fijar la audiencia en que los magistrados se pronuncien sobre el cuaderno de remoción.

“No hay un plazo establecido. Puede ser dentro de la semana o a la semana siguiente, pero en todo caso normalmente estas cuestiones se ven relativamente en forma expedita”, precisó la portavoz del máximo tribunal.