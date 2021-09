¿El retorno de Arias?: “Yo volvería a trabajar el lunes (…) El factor Abbott no es tema”

“Esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, integrada por los magistrados Roberto Cociña Gallardo, Carolina Garrido Acevedo y David Gómez Palma, luego de deliberar, resolvió por votación unánime absolver a Emiliano Andrés Arias Madariaga de las acusaciones formuladas en su contra de ser autor de un delito de revelación de secretos, previsto y sancionado en el artículo 246 inciso primero del Código Penal, y de dos delitos de igual naturaleza según la parte querellante”.

De esta manera, el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua resolvió absolver de todos los cargos que la Fiscalía le imputaba al fiscal regional de O Higgins, Emiliano Arias, a quien el Ministerio Público lo acusaba de haber filtrado a familiares antecedentes de una causa penal.

El caso lo enfrentó directamente contra el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien, incluso, buscó su salida de la institución en la Corte Suprema. Esa batalla también la ganó Arias.

Por lo mismo, el fiscal regional de Ohiggins, manifestó sus ganas de volver y apuntó directamente a Abbott: “Es bastante emocionante que funcionarios de la institución te feliciten por dar la pelea y, en parte, ser una acara más visible de los numerosos abusos y sumarios e investigaciones de proporciones injustas que han sufrido durante la administración de Jorge Abbott”, dijo.

Sobre su retorno, indicó que “yo volvería a trabajar el lunes, pero eso depende única y exclusivamente del Ministerio Público y de el querellante, Consejo de Defensa del Estado. Por cuanto si renuncian a los recursos y plazos, yo podría estar trabajando el lunes, porque las sentencias judiciales producen efecto de que se encuentran ejecutoriadas y habiendo recursos pendientes o plazos para interponer recursos pendientes, no podría volver hasta que estén resueltos estos recursos”.

Sobre su jefe jerárquico, indicó que “el factor Abbott no algo que yo tenga en consideración a si vuelvo o no. El factor que yo tengo que decidir para continuar o terminar mi periodo son otros. En mi ánimo está sí o sí volver. Y en relación a permanecer, dependerá de las circunstancias de aquí en adelante , porque no sabía que me iban a absolver. Tengo que darme un tiempo para efectuar ese análisis para luego conversar con fiscales y funcionarios de O’ Higgins”.

La resolución

El fallo que absolvió a Arias echó por tierra la hipótesis de la Fiscalía, en que lo acusaba de haber revelado antecedentes secretos para favorecer a un familiar directo.

El tribunal consideró que, si bien hubo una revelación de antecedentes, estos no afectaban el curso de la indagatoria.

“Si bien se acreditó la calidad de funcionario público del acusado, quien procedió a revelar a familiares información contenida en dos fichas obtenidas de una base de datos interna de la institución donde presta sus servicios, las que en parte tiene el carácter de secreta y que no debe ser entregada ni publicada, en este caso no se establece la afectación al bien jurídico resguardado por el tipo penal”, dice la resolución.

El TOP de Rancagua consideró que lo expuesto por el Ministerio Público en el juicio oral “es insuficiente para dar origen a una responsabilidad de naturaleza penal”.