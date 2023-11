Embajada de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos que visiten Valparaíso y Viña del Mar por “creciente tendencia criminal” en la zona

La Embajada de los Estados Unidos en Chile emitió una alerta este jueves, dirigida a sus ciudadanos que visiten las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. Esto debido a lo que consideran una “creciente tendencia criminal” en esa zona de la Región de Valparaíso.

En la comunicación se lee que la legación diplomática “advierte a los ciudadanos estadounidenses sobre una creciente tendencia criminal en el área de Valparaíso y Viña del Mar, agregando que “las víctimas experimentarán problemas inesperados en el automóvil, como un pinchazo, mientras conducen o después de salir de un restaurante, negocio o zona turística”.

“Uno o varios individuos actuarán como “buenos” samaritanos y se ofrecerán a ayudar. Luego, uno o más individuos distraerán a las víctimas mientras otra persona llevará sus pertenencias en el vehículo”, añaden.

Y luego continúa: “Además, los delincuentes utilizan escáneres Bluetooth para encontrar dispositivos electrónicos olvidados dentro de los automóviles. Tienen un dispositivo que busca “Bluetooth para emparejar”. Estos delincuentes irrumpen en automóviles que emiten fuertes señales de Bluetooth mientras caminan por estacionamientos y garajes”.

De esta manera, la Embajada de EE.UU. llama a sus ciudadanos a tomar las siguientes acciones: “Tenga cuidado al caminar o conducir - No resistir físicamente ningún intento de robo - No aceptes ayuda de extraños que se ofrezcan a arreglar tu auto - Mantener un perfil bajo - Ten cuidado de tu entorno - No dejes ningún objeto personal en tu automóvil - Revisa tus planes de seguridad personal - Llevar identificación adecuada”.

La alerta de la Embajada norteamericana se da en el contexto de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, que ha atraído una importante cantidad de turistas al país.

“Impresionante advertencia”

La comunicación de la legación diplomática no pasó desapercibida en la esfera política, especialmente en aquellos ligados a la oposición.

El excanciller Roberto Ampuero (en la segunda administración de Sebastián Piñera) compartió en sus redes sociales la comunicación: “Impresionante advertencia de la Embajada de EE.UU. a sus ciudadanos sobre los gravísimos peligros para la vida y la seguridad en la zona de Valparaíso y Viña”, escribió en su cuenta de X.

El diputado Andrés Longton (RN), en tanto, apuntó contra el Jefe de Estado: “Mientras el Presidente Boric señala que la delincuencia está encauzada, vive en un mundo paralelo, alejado de la realidad. Porque la realidad indica que los delitos más violentos siguen en alza y que la mayoría del país vive atemorizada de ser víctima de un delito, cosa que al parecer la embajadora de Estados Unidos en Chile lo tiene claro”.

“Porque han alertado a los ciudadanos estadounidenses que al venir a Viña o a Valparaíso, a propósito de los Panamericanos, tengan cuidado de ser víctimas de un delito. Que tomen ciertos resguardos. Esta es la imagen que está dando Chile en el exterior, que es un país violento y que la delincuencia está desatada. Y eso obviamente que afecta a la inversión y al desarrollo de nuestra Región de Valparaíso”, continuó.

“Quién va a venir a invertir, a generar empleos, si es que es una región donde la delincuencia está desatada. Este tipo de cosas, Presidente Boric, debería abordarlas y ser prioridad de su gobierno en vez de criticar a quienes a través de los medios revelan este tipo de situaciones que tienen a la mayoría del país viviendo bajo un temor constante”, cerró.