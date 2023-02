“Es imposible” volver el 1 de marzo: alcaldesa de Arauco emplaza a Mineduc por retorno a clases

A prácticamente dos semanas del retorno a clases de este año, la alcaldesa de Arauco -en la región del Biobío- Elizabeth Maricán, evidenció la realidad de su comuna en el marco de los incendios que afectan la zona hace ya más de una semana.

A pesar de que el regreso oficial a las aulas para los escolares está contemplado para el 3 de marzo, la alcaldesa afirmó que en su comuna eso es “imposible”. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, había afirmado que desde su cartera trabajarán “día y noche” para cumplir con lo pactado en el calendario.

La jefa comunal de Arauco, en entrevista con CNN Chile, aseguró tener “un establecimiento educacional totalmente quemado por las llamas; son 145 niños que necesitamos reubicar y estamos buscando las mejores alternativas”.

En ese trabajo que se está haciendo desde la municipalidad, Maricán señaló que “el ministro de Educación indicó que nosotros tenemos que retornar sí o sí el 1 de marzo y todavía no me llaman cuándo me instalan el establecimiento modular. Las herramientas que nos están entregando son bastantes escuetas”, alegó.

Como alternativas a ese déficit, la alcaldesa planteó la habilitación de una iglesia y un sindicato, pues Ávila le había propuesto “trasladar a los niños en dos jornadas para la escuela de Llico y Tubul -ambas localidades de la comuna-”, pero Maricán afirmó tajantemente no estar dispuesta.

“Sólo el acceso es una distancia de Llico de 15 kilómetros, Tubul 19 kilómetros más y la carretera no es recta, tiene muchas curvas. En el invierno es mucho más difícil. Producto de la emergencia se generó un socavón en el camino, entonces quién asume la responsabilidad. Ni Dios quiera qué pase en el trayecto, no es una opción, me rehúso a esa opción. Como primera autoridad de la comuna no estoy dispuesta a exponer a los niños, ni su integridad ni su seguridad”, aseveró.

En ese contexto, la alcaldesa indicó que se debe “buscar una solución definitiva en la misma localidad y ahí le pido al ministro de Educación que genere los recursos necesarios para que me instalen una escuela modular si no le parece la iglesia o el sindicato que están absolutamente disponibles para atender a los niños, pero necesitamos una solución definitiva”, insistió.

Maricán hizo ver que un eventual regreso a clases online “tampoco es posible, porque la caleta no cuenta hoy día con señal, nunca ha tenido buena señal, además que no tienen ni siquiera computadores si se quemó todo. Hoy día no tenemos ni empalme a la luz”.

Con ese escenario, la alcaldesa de Arauco fue tajante al señalar que el regreso a clases “en 15 días es imposible”.

Daño en establecimientos educacionales

En el balance entregado esta mañana, las autoridades dieron cuenta que un total de 20 recintos educacionales presentan daños, de los cuales 12 están completamente destruidos y el resto de los ocho cuentan con daños parciales.