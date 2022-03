“Está amenazada su libertad y seguridad”: general (R) Ricardo Martínez presenta amparo para evitar que jueza ordene su detención por no presentarse a declarar

El general (R) Ricardo Martínez en su último acto como comandante en Jefe del Ejército.

La defensa del ex comandante en Jefe del Ejército, el abogado Juan Carlos Manríquez, acudió hasta la Corte Marcial para interponer el recurso. "Nos enfrentamos al riesgo cierto y grave que esa orden esté siendo dictada en este momento", se lee en el escrito que además asegura que el ex alto oficial no está en rebeldía.