Evelyn Matthei: “Llamar a los militares a la calle puede terminar siendo, ahora, brutalmente contraproducente”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó su apoyo a su par de San Bernardo, Christopher White, ante la investigación que se está realizando por un proyectil balístico que, según el jefe comunal, ingresó a la casa de sus padres durante la noche del jueves y llegó a metros de la cama en que dormían.

Matthei indicó que el tema de la seguridad ciudadana demanda un acuerdo de todos los políticos de todos los sectores.

“Se requieren medidas muy urgentes, se requiere efectivamente recuperar el control de la seguridad ciudadana en Chile. Las bandas de narcotráfico, las bandas de crimen organizado, han avanzado demasiado en Chile, nos están amenazando la vida cotidiana, nos están amenazando la democracia. Y por lo tanto aquí no cabe ningún tipo de pequeñez, ni de que yo me quiero fregar a este y por lo tanto me voy a oponer. Lo que necesitamos es un trabajo conjunto, rápido, serio, que nos permita dar una buena respuesta y soluciones a la ciudadanía”, sostuvo la alcaldesa gremialista.

“Lo que yo he aprendido en mi vida es que no hay nada que reemplace la seriedad. No hay nada que reemplace el trabajo bien hecho. Y en esta materia lo que nosotros necesitamos son muchas medidas distintas”, agregó.

En ese sentido, la jefa comunal aludió el planteamiento de figuras de oposición y del oficialismo que abogan por un despliegue de efectivos de Fuerzas Armadas en tareas de lucha contra la delincuencia, advirtiendo que una medida de ese tipo debe ser ejecutada con una planificación adecuada.

“No veo que se pongan en las condiciones como para hacer eso en forma seria. Porque usted primero tiene que entrenar a todas las personas que podrían, por ejemplo, estar en la calle. Pero un entrenamiento así significa muchas semanas y meses de entrenamiento. Porque ellos están entrenados para otra cosa. Ellos están entrenados para disparar a matar al enemigo”, sostuvo.

“Si nosotros algún día decidiéramos como país, efectivamente poner a los militares, bueno, pero que sea en condiciones en que no terminemos finalmente provocando lo contrario. Que los militares terminen tan desprestigiados y todos acusados de violaciones de derechos humanos que finalmente terminemos peor que antes. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que todo en materia de seguridad ciudadana tiene que hacerse con mucha seriedad”, complementó.

El debate fue instalado por una solicitud que hizo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, militante de Revolución Democrática, uno de los partiditos del oficialismo, en una reunión con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, a principios de semana.

Matthei dijo que no se opone a la idea, sin embargo, insistió en que no es algo que pueda ser aplicado a corto plazo.

“Hay tantas medidas que son obvias, que no se están haciendo, que partamos por ahí. Y no partamos haciendo mal medidas que nadie ha estudiado, que nadie ha evaluado, que obviamente todos los chilenos quieren. Los chilenos lo que quieren es los militares en la calle, que en el fondo lo que quieren es paz y orden. Y lo que yo estoy tratando de decir, no descartemos nada, pero hagámoslo bien. Y llamar a los militares a la calle puede terminar siendo ahora, por ejemplo, brutalmente contraproducente”, advirtió.