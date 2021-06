Exministro Mañalich: “Creo que el Colmed siempre tuvo una pretensión de hegemonía sobre la Mesa Social”

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud publicado en la jornada de ayer miércoles, se registraron un total de 5.631 casos nuevos de Covid-19 en el país, de los cuales 4.339 corresponden a casos con síntomas, 979 a casos asintomáticos y 313 a casos sin notificar.

Cifras que se registran a una semana de la puesta en marcha del pase de movilidad, documento que permite mayor libertad de desplazamiento para aquellas personas que completaron su proceso de vacunación (dos dosis y los 14 días posteriores) y residen en comunas en Fase 2 o superior.

Una decisión controversial, como el permiso de vacaciones en su momento, que fue defendido por el exministro de Salud, Jaime Mañalich, a partir de tres elementos, a su juicio, destacables.

“Primero, una persona correctamente vacunada tiene una posibilidad menor de enfermarse de Covid y de enfermar a otros. Segundo, se hizo una corrección, porque el pase no tiene efecto cuando las comunas donde la persona vacunada está en Fase 1. No puede moverse a ninguna parte. Así como personas en otras fases tampoco pueden desplazarse a comunas en fase 1. Lo mismo ocurre si la comuna retrocede a Fase 1, el pase queda sin efecto”, argumentó Jaime Mañalich en conversación con Radio Agricultura.

“Lo tercero relevante, que fue un efecto inesperado, es que el pase ha logrado un acercamiento masivo a querer optar y buscar la vacuna. La mortalidad hoy se concentra entre los 30 y 50 años en personas sin vacunar. Si bien las vacunas no producen un 100% de protección, la probabilidad de fallecer una vez que se ha vacunado bien la persona, se reduce en un 80%. Por lo tanto. hay personas que a pesar de estar vacunadas, pueden enfermar gravemente, pero esa posibilidad disminuye significativamente”, aclaró el exministro.

Sobre las altas cifras de contagios a un año y medio de la pandemia, Mañalich expresó: “Creo que hay una combinación de la responsabilidad de las personas con la comunicación de riesgo. Cuando se anunció este pase de movilidad. Había 2 millones 900 mil personas que, teniendo la vacuna disponible, no lo había hecho. Después del anuncio del pase de movilidad, corrieron a vacunarse”, añadió destacando la alta concurrencia.

“Hay una responsabilidad individual y una responsabilidad por los otros. Pero me llama la atención que haya que llegar a una clara medida de beneficio personal, como lo es el pase de movilidad, para que las personas reaccionen y se movilicen a vacunar”, criticó Mañalich.

“Yo había planteado que el pase de movilidad debería aplicarse primero solo en aquellas comunas del país con una clara tendencia a la disminución de casos, que no es el caso de Santiago. (...) Creo que no es prudente retirarlo. Como esto no modifica las fases, no creo oportuno retirar este pase porque significaría una comunicación contradictoria”, agregó en esta materia.

La noche del 30 de mayo, el Colegio Médico informó su retiro de la Mesa Social Covid, argumentando que “la mayoría de las decisiones relevantes en el manejo de la pandemia no se someten a discusión en dicha instancia.

Al respecto, el exministro Mañalich expresó que está en conocimiento las diversas declaraciones emitidas por parte de la entidad. “Creo que el Colmed siempre tuvo una pretensión de hegemonía sobre la Mesa Social, donde participan también los rectores de las universidades, alcaldes, ministros, etc”, dijo.

“Ojalá recapaciten, porque los tiempos están para contrastar opiniones, dialogar, llevar argumentos. Tirar el mantel simplemente y retirarse de una instancia de colaboración tan importante como es la Mesa Social, me parece inadecuado. Ojalá puedan reconsiderarlo”, concluyó quien lideró la cartera de Salud hasta junio de 2020.