Exministro Paris: “En salud yo creo que tiene que haber cierta continuidad, y no un quiebre permanente cada vez que hay un cambio de gobierno”

“La principal duda fundamentalmente es cómo va a impactar esto, por ejemplo, en las listas de espera”, destacó esta jornada el exministro de Salud Enrique Paris, al ser cuestionado acerca de los principales desafíos que plantea la propuesta de la nueva Constitución en materia de salud en el contexto de la pandemia.

Hoy jueves la exautoridad formó parte, junto a los exministros de Salud Emilio Santelices, Helia Molina y Pedro García, de una charla del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo para exponer su punto de vista sobre el texto constitucional y lo que se propone en salud.

Acerca de sus inquietudes de la propuesta del texto constitucional en el contexto de pandemia, destacó, actualmente hay más de 2 millones de personas esperando en lista de espera en especialidades y 350 mil esperando cirugías.

“Esto no es culpa de los gobiernos, en parte la pandemia produjo un retraso en la atención porque se ocuparon los pabellones, se ocuparon las salas de recuperación para atender pacientes Covid, sin embargo desgraciadamente siguen aumentando las listas de espera, aún ahora que la ocupación de camas UCI está muy baja”, sostuvo.

“Creo que hay que aclarar cómo se van a manejar las secuelas negativas -porque también tuvo secuelas positivas la pandemia- si nosotros tenemos un solo sistema y no permitimos que el sistema privado colabore. Yo reconozco que ha habido un cambio, y ahora sí están abiertos a que el sistema privado colabore y siga colaborando, pero esa es una gran inquietud que tengo”, añadió.

En esta línea, puntualizó la autoridad, la salud es un tema de Estado, y por tanto debe haber una continuidad en el trabajo de cada gobierno, y no comenzar desde cero.

“Cuando en la etapa más crítica de la pandemia nos criticaban en forma inmisericorde, obviamente que eso yo lo vi como que se había perdido el tema de Estado. Ahora cuando estamos discutiendo el tema de la Constitución, obviamente que retomamos la visión de Estado, porque hay que pensar que en Educación, Salud, probablemente en Relaciones Exteriores también, tiene que haber una continuidad, y esa continuidad lo da el Estado: el gobierno es elegido para administrar el Estado durante un tiempo determinado”, explicó.

“Durante esa administración, por lo menos en Salud, yo creo que tiene que haber cierta continuidad, y no un quiebre permanente cada vez que hay cambio de gobierno y se vuelve atrás y se vuelve a empezar”, indicó.

Mientras estuvo a cargo de la cartera de Salud bajo el segundo mandato del exPresidente Sebastián Piñera, enviaron proyectos para reformar Fonasa y también para reformar las isapres, pero ninguno de los dos avanzaron, sostuvo.

“Hicimos todo lo posible con respecto a las isapres por medio del Superintendente con resoluciones para que justamente las mujeres no paguen más que los hombres, que desaparezcan las preexistencias, se trabajó en todo eso, se permitió el intercambio entre las isapres, y la idea al final era también que hubiese un intercambio con Fonasa, y por eso el fondo de compensación es muy importante como idea”, resaltó.

A su parecer, señaló, lo que se debe aplicar es “sacar provecho de todo lo que hemos hecho en el Ministerio de Salud en todos estos años”.

“Yo digo, vamos a tener que seguir dialogando después del 4 de septiembre, el 5 de septiembre, pero para eso se requiere que podamos concordar algunas cosas básicas”, añadió.

“Se ha hecho un esfuerzo enorme en salud, pero no basta eso, hay que gestionar bien. Los trabajos que ha hecho esta comisión de la productividad demuestra por ejemplo, que no se aprovecha bien los pabellones, que no se aprovecha bien la Atención Primaria. No se trata de tener una constitución, que por cambiar una constitución se va a mejorar todo de la noche a la mañana”, sostuvo. En ese sentido, agregó, “no es solamente plata, es gestión”.

“Preocupémonos de administrar bien lo que tenemos, gestionando bien”, destacó.