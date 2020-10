Fact checking en plebiscito: Un local de votación desalojado en Cartagena y el vocal de mesa que se enteró ahí mismo de que tenía Covid-19

1. El aviso de desalojo que recibieron los vocales de mesa de un colegio en Cartagena

El apoderado regional de “Chile Digno”, Luis Cuello, publicó en Facebook que en el Colegio Presidente Aguirre Cerda de Cartagena “pretenden sacar a todos los vocales por media hora, con la excusa de ‘sanitizar’. Esta situación es escandalosa y esperamos que se adopten las medidas para impedir esta irregularidad”.

Tras ser contactado, Cuello contó que fue este sábado cuando se enteró de la situación, porque una vocal de mesa del referido local de votación los contactó para explicarles lo que estaba ocurriendo: El Colegio había dado instrucciones de que este domingo entre las 13.30 y 14.00 horas todos debían desalojar el lugar para poder sanitizar. “Frente a ello, hicimos dos cosas. Envié una comunicación a la Junta Electoral de San Antonio, fui al Servel y le transmití esta información al director regional y también les envié un correo electrónico con la denuncia. Esto es algo grave, desocupar el colegio y sacar a los vocales significar dejar las urnas solas”, comenta Cuello.

Desde el Servel respondieron el correo electrónico de Cuello: “Muchas gracias por su información Sr. Cello, se ha planteado su inquietud a la Junta Electoral de San Antonio, en el sentido de no interrumpir el proceso”.

El apoderado regional de Chile Digno detalla que luego de esto la vocal de Cartagena le informó que recibieron una comunicación del Servel sobre el tema, por lo que finalmente no los desalojaron del colegio para sanitizar.

2. Vocal de mesa se enteró de que tenía Covid-19 mientras atendía su mesa

Uno de los momentos accidentados del plebiscito ocurrió en Pichidegua, en la Región de O’Higgins, donde la mesa 20M del Liceo Latinoamericano tuvo que ser cerrada, luego de que se advirtiera que uno de sus vocales arrojó positivo para el test PCR del coronavirus.

“Mi mamá fue a votar al Liceo Latinoamericano de la comuna de Pichidegua y cerraron su mesa por un posible contagio y ahora no le dan ninguna solución, ella no se quiere ir sin votar. Me dice que muchas personas optaron por irse y que justo era la mesa con más gente”, reclamó una usuaria de Twitter, quien luego comentó que su madre optó por irse para evitar un posible contagio.

La información que ella compartió resultó ser cierta: El vocal se había hecho un examen PCR preventivo el jueves, sin sospechar que tenía la enfermedad, por lo que tampoco tenía la obligación de hacer cuarentena. Y esta mañana, recibió la notificación en su celular este domingo, mientras atendía la mesa, que confirmaba que era positivo.

El diputado por la zona, Juan Luis Castro (PS), cuenta que, cuando el vocal avisó de esta situación, “se suspendió por un momento el funcionamiento de la mesa, hasta que se sanitizó. Fue solamente en esa mesa, y luego fue reabierta, por lo que no hubo interrupción del proceso y continuó todo. El vocal era inocente, porque no sabía que tenía Covid-19, lo supo en ese momento”.

El equipo de TVN de O’Higgins conversó con el administrador municipal de Pichidegua, quien también confirmó el hecho, pero explicó que se aplicó el protocolo para este caso, que consistía en sacar a la gente de la sala, sanitizarla y al vocal se le hizo un test rápido de anticuerpos. Pasado el mediodía, la mesa fue reabierta.

3. ¿Cualquier persona puede asistir al conteo de votos?

A partir de las 20:00 comenzará el proceso de cierre de las mesas en todo el país. Una vez realizado ese proceso, se llevará a cabo el conteo de votos. Desde todas las veredas políticas, han designado delegados y apoderados que ayuden a contar y defender votos, en casos de dudas. Cada voto cuenta, han señalado.

Frente a este escenario, han surgido algunos cuestionamientos al respecto. ¿Solo los apoderados de mesa pueden asistir al conteo de votos? Debido a que el conteo de votos es un acto público, ¿cualquier ciudadano puede participar? Eso fue lo que publicó una usuaria de Twitter. “No es necesario ser apoderado de mesa para asistir al conteo de votos. El conteo de votos es un acto público del cual cualquier ciudadano puede participar y es nuestro deber hacerlo”.

Ante las dudas, el Servel aclaró el punto. El organismo encargado de las elecciones aseguró que "si bien el escrutinio es de carácter público, la normativa sanitaria del plebiscito indica que se permitirá un aforo máximo de 10 personas para evitar aglomeraciones”.